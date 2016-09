Le Cameroun enchaîne avec une seconde victoire

Réagissez

Premiers adversaires de Verts qu’ils affronteront le 9 octobre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida dans le cadre de la première journée (Groupe B) des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie, les Lions Indomptables ont mis à profit la semaine de stage dans le cadre de l’ultime journée des éliminatoires de la CAN-2017 au Gabon, une semaine rentrant dans le cadre des dates FIFA, contrairement aux Algériens, en disputant deux rencontres.

La première, samedi dernier, avec une victoire à domicile face à la Gambie (2-0) dans le groupe M, confortant leur position de leaders puisque déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN-2017, et la seconde, lundi soir en amical, toujours au Cameroun, face au Gabon (2-1). Deux rencontres qui ont énormément servi le sélectionneur des Lions et ancien entraîneur de la JSK, le Belge Hugo Broos, en prévision de la très attendue confrontation face à l’Algérie pour l’entame du dernier tour des éliminatoires du Mondial russe. «Ce sont 2 très bons matchs, je suis satisfait de la performance et de la mentalité qui régnait sur le terrain.

C’étaient 2 très beaux matchs. Je pense qu’on est vraiment bien partis», dira le Belge et d’enchaîner à propos de la confrontation face à l’Algérie : «Dans 4 semaines, on jouera contre l’Algérie. Même s’il y a des joueurs qui ne seront pas là pour ce match, ce qui me met vraiment à l’aise c’est qu’on a un noyau de 30 joueurs ou plus», explique Broos, qui a donc bien mis à profit cette semaine FIFA pour tester des joueurs et préparer ce 1er match des éliminatoires du Mondial face à l’Algérie.