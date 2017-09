Le Burkina Faso saisit le TAS

Réagissez

La Fédération burkinabè de football (FBF) a décidé de faire appel au niveau du Tribunal arbitral des sports (TAS) de la décision prise par la Fifa, le 6 septembre dernier, de faire rejouer le match Afrique du Sud - Sénégal, disputé le 12 novembre 2016 pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018 et qui s’est terminé sur le score de 2 buts à 1 en faveur des sud-africains.

La FBF juge tout simplement que cette décision est «illégale». «La Fédération burkinabè de football a adressé, ce jour 18 septembre 2017, une déclaration d’appel contre la décision du Bureau des qualifications de la Coupe du monde de la FIFA Russie-2018, ordonnant la reprise du match Afrique du sud - Sénégal en date du 6 septembre 2017 et confirmée le 14 septembre 2017 à Zurich. Dans sa déclaration d’appel adressée au Tribunal arbitral du sport, la FBF continue de marquer son opposition à une décision entachée d’abus de pouvoir et sans aucun rapport avec les textes de l’instance internationale du football», indique la Fédération burkinabè dans une déclaration. Il faut rappeler que l’arbitrage du ghanéen Joseph Lamptey, qui avait sifflé un penalty imaginaire en faveur des Sud-Africains lors de cette rencontre, a été décrié. Dans sa note du 6 septembre dernier, la Fifa avait estimé que «cette décision (faire rejouer le match, ndlr) fait suite à la confirmation du Tribunal arbitral du sport d’appliquer l’interdiction d’officier à vie à l’arbitre Joseph Lamptey pour manipulation de match». Néanmoins, dans un courrier transmis récemment à l’instance footballistique internationale, la FBF a relevé un nombre d’«irrégularités» pour ce qui concerne cette décision.

En premier lieu, il s’agit de l’«incompétence juridique du Bureau des qualifications de la Coupe du monde FIFA», qui avait décidé de faire rejouer cette rencontre. Pour cette Fédération, «le Bureau des qualifications sort de son domaine de compétence car, dans le cas d’espèce, la présente répétition du match n’est point motivée par un cas de force majeure, mais comme une mesure disciplinaire devant permettre de lutter contre les manipulations des matches». En second lieu, pour la FBF, il y a «violation des règlements de la Fifa» puisque «les raisons ayant conduit respectivement la commission de discipline, d’appel et le TAS à prendre des sanctions à l’encontre de l’arbitre du match ne se retrouvent dans aucun des cas de figure énumérés dans l’article 31 bis du code disciplinaire qui définit les matches à rejouer». Il faut rappeler en dernier lieu que le Burkina Faso est le leader du groupe D avec 6 points en compagnie du Cap-Vert, alors que le Sénégal est 3e avec 5 points, et l’Afrique du Sud dernier avec 4 points.