Le Brésil fonce vers la Russie, l’Argentine retrouve le cap

Le Brésil a fait un grand pas vers la qualification pour le Mondial 2018 en Russie avec sa démonstration en Uruguay (4-1) jeudi, tandis que l’Argentine s’est relancée, à défaut de rassurer, en battant le Chili (1-0). Depuis la nomination de Tite au poste de sélectionneur, en juin 2016, la Seleçao est sans rivale : elle a signé jeudi au Stade du Centenaire de Montevideo sa septième victoire consécutive, du jamais-vu dans sa glorieuse histoire, dans les éliminatoires sud-américaines en ayant concédé seulement deux buts. L’attaquant uruguayen du Paris SG, Edinson Cavani, a marqué l’un de ces deux buts, dès la 9e minute sur penalty, mais son équipe, privée il est vrai de Luis Suarez, suspendu pour accumulation d’avertissements, a vite perdu pied. Paulinho a égalisé dès la 18e minute d’une frappe fulgurante des 25 m, premier acte du show du milieu offensif du club chinois de Guangzhou Evergrande qui a frappé à deux autres reprises (51’, 90+2). Symbole de l’insolente domination brésilienne, le troisième but marqué par l’inévitable Neymar qui a récupéré un renvoi défensif pour lober Martin Silva (75). «Pour gagner dans ce stade, il faut être fort», s’est réjoui Tite. Avec dix points d’avance sur la 5e place, la première qui ne donne pas droit à une qualification automatique pour la prochaine Coupe du monde, la Seleçao peut commencer à planifier son voyage en Russie. L’Argentine est l’autre grand bénéficiaire de cette 13e journée: elle n’a pourtant pas fait forte impression contre le Chili, mais Lionel Messi a assuré l’essentiel avec son penalty dès la 16e minute.



James en deux temps

Le capitaine argentin a exorcisé ses mauvais souvenirs face au Chili : en juin dernier, il avait manqué son tir au but en finale de la Copa America 2016, ce qui l’avait conduit, après ce nouvel échec dans un grand rendez-vous, à mettre un terme à sa carrière en sélection, avant de faire machine arrière. Malgré la terne prestation de son équipe, le sélectionneur argentin Edgardo Bauza restait optimiste: «C’est une belle victoire contre une bonne équipe, mais ce que je retiens c’est notre combativité», a-t-il insisté. L’Albiceleste a bondi à la 3e place avec ses 22 points, loin, certes, du Brésil (30 pts), mais sur les talons de l’Uruguay (2e, 23 pts). Le déplacement mardi de Messi et de ses coéquipiers en Bolivie peut leur permettre de prendre leurs distances sur la Colombie (4e, 21 pts).

Devant leur public à Barranquilla, les «Cafeteros» ont dominé la Bolivie, recroquevillée en défense, mais il leur a fallu attendre la 83e minute pour prendre l’avantage. Après une faute dans la surface sur Juan Cuadrado, James Rodriguez a d’abord vu son pénalty repousser par Carlos Lampe, mais il a récupéré le ballon et trompé le gardien bolivien à sa deuxième tentative. Le Chili est en revanche bien mal en point : le vainqueur des deux dernières éditions de la Copa America a rétrogradé à la 6e place (20 pts) et doit absolument s’imposer à domicile mardi contre le Venezuela, 10e et dernier.