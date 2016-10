Réagissez

Le Britannique Tyson Fury abandonne ses titres de champion du monde poids lourds de boxe WBO et WBA «avec effet immédiat» pour se concentrer sur son «traitement médical et son rétablissement», selon un communiqué diffusé mercredi par son promoteur Hennessy Sports. Le boxeur britannique, âgé de 28 ans, a admis avoir pris «beaucoup de cocaïne» à cause de sa dépression.

Il allait être déchu de ses titres après avoir annulé deux matches prévus contre l’ancien champion ukrainien Vladimir Klitschko. «Je pense qu’il est juste et honnête, et bon pour la boxe, de garder ces titres en activité et de permettre aux autres prétendants de combattre pour les ceintures vacantes que j’ai fièrement gagnées et conservées», a déclaré Fury dans le communiqué, diffusé tard dans la soirée.