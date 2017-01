Le bon geste des sportifs de Oued Djemâa

Réagissez

Une pléiade de sportifs de Oued Djemâa, notamment des footballeurs ayant porté les couleurs de l’Irbod sont venus à la rescousse d’un jeune alité.

En effet, ces footballeurs nourris des grandes vertus de ce sport-roi ont grandement exprimé leur geste humanitaire et se sont regroupés en équipe avant d’organiser un tournoi, où toutes les sommes collectées pour la circonstance ont été offertes à ce malade pour qu’il puisse s’acquitter des frais de son opération chirurgicale. Ainsi, les Habib Norine, Abdelakader Ould Ghoul, Aroussi Adda, les frères Chahrour, Mebarak, les frères Bekhedda et tous les autres n’ont pas caché leur satisfaction. «Je pense qu’à travers ce geste, les footballeurs ont démontré encore une fois l’idéal du football qui reste un sport favorisant le renforcement des liens entre toutes les franges de la société», a lancé Habib Norine, après le coup de sifflet final de la finale de cette joute placée sous le signe «Le football un sport d’union». Le jeune à qui a été attribuée l’enveloppe du tournoi, n’a pas caché lui aussi son émotion. «Je suis très touché par cet acte, je ne peux que remercier tous ceux qui ont contribué à ce tournoi qui a drainé la grande foule», a-t-il dit. Et d’ajouter : «Je suis persuadé qu’une grande partie des supporters est venue juste pour m’apporter son soutien et ça me va droit au cœur.»