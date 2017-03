Réagissez

L’assistance vidéo, déjà en phase de test et dont la Fifa souhaite l’adoption généralisée pour le Mondial-2018, figure au menu d’ajourd’hui à Londres de l’assemblée générale de l’International Board (Ifab), l’organisme garant des règles du football.

Le Board, qui va faire le point sur les différentes expérimentations en cours de l’assistance vidéo (VAR), reviendra également lors de cette réunion au stade de Wembley sur la possibilité d’un 4e remplacement en prolongation. Cette assemblée générale a lieu un an après une refonte globale des lois du jeu.

Du hors-jeu à l’équipement des joueurs, le Board avait balayé de nombreux sujets pour préciser et rendre plus lisibles les règles. «J’espère qu’on aura l’arbitrage vidéo pour la Coupe du monde 2018», avait lancé en fin d’année dernière Gianni Infantino, le président de la Fifa, l’un des membres du Board, au côté des quatre fédérations britanniques. «J’étais assez sceptique, car j’avais peur que la vidéo ait un impact sur la fluidité du jeu. Mais je me suis rendu compte lors des tests que ce n’est pas le cas.

On va multiplier ces derniers pendant deux ans et, en mars 2018, on décidera», ajoutait le successeur de Sepp Blatter. En mars 2016, l’organisme avait autorisé des tests en conditions réelles pendant deux ans, premier pas vers un changement majeur dans l’histoire du football. Plusieurs pays testent déjà ce dispositif, comme l’Allemagne, les États-Unis, la France ou les Pays-Bas, sous l’égide de sa fédération et/ou de sa ligue professionnelle. L’assistance vidéo a également été utilisée lors du Mondial des clubs en décembre dernier au Japon.

Couacs

Avec couacs et polémiques. Un but de Cristiano Ronaldo inscrit dans le temps additionnel de la seconde période avait été accordé, puis annulé pour hors-jeu, et enfin validé par l’arbitre central, au bout d’un certain flottement et une longue incompréhension entre joueurs, arbitre et assistant vidéo. Son partenaire Luka Modric avait mis les pieds dans le plat : «Cela crée de la confusion. J’espère qu’on ne va pas continuer avec ce système parce que pour moi, cela ne correspond pas au football.»

Lors de la première demi-finale de ce tournoi (Kashima Antlers - Atletico Nacional), un penalty avait été accordé de longues secondes après l’action litigieuse, ce qui avait perturbé les joueurs. Le Board va également faire le point sur la mise en place éventuelle d’un quatrième remplacement en cas de prolongation, alors que seuls trois remplacements par équipe sont possibles actuellement. Là encore, l’Ifab avait lancé en mars une phase expérimentale de deux ans sur le sujet, dans des compétitions comme le tournoi olympique féminin 2016 et l’Euro-2017 Espoirs en Pologne.

Le 12 août aux JO de Rio, pour la première fois, un quatrième remplacement a eu lieu dans un match, lors du quart de finale entre l’équipe féminine des Etats-Unis et celle de la Suède. Enfin, l’Ifab réfléchit au remplacement du carton jaune par une exclusion temporaire dans le football amateur. Cette réforme ne s’appliquerait pas au football professionnel ni aux matches de sélections, précise bien l’instance.