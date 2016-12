Réagissez

L’adoption de nouvelles dispositions règlementaires pour la seconde période d’enregistrement, décidée par le bureau fédéral le 19 novembre, pose un double problème, règlementaire et statutaire.

Règlementairement, les dispositions sont prises une seule fois et avant le début de la saison. Le nombre de 22 joueurs (par club des Ligues 1 et 2) a été arrêté avant l’entame de l’exercice 2016-2017.

Il n’aurait jamais dû changer avant la prochaine saison. Le BF en a décidé autrement pour des motivations faciles à deviner, à quelques encablures d’une échéance électorale. Cette décision relance le débat sur les pouvoirs exorbitants accaparés par le bureau fédéral qui demeure un organe de contrôle et de gestion, sans plus. Il décide, impose en dehors de l’assemblée générale, qui est le cadre légal pour toute prise de décision qui concerne les règlements du football amateur. Statutairement, c’est à elle qu’échoient toutes les propositions de modification des règlements. L’assemblée générale tranche dans la légalité et la souveraineté que lui confèrent ses statuts.

Depuis des années, c’est le bureau fédéral qui valide tout sans recourir à l’assemblée générale, et ce, grâce à un artifice voté au milieu des années 2000 qui lui permet de changer ou d’adopter de nouveaux règlements. Sans passer par l’adoption des amendements par l’assemblée générale. Ainsi, le BF s’est approprié le droit de légiférer sans recourir à l’accord de l’assemblée générale qui a fini par devenir une caisse de résonance sans ressort ni morale.

Statutairement, le bureau fédéral n’a aucun pouvoir dans le chapitre règlementaire de la ligue de football professionnel (LFP). Tous les aspects règlementaires du football professionnel relèvent des prérogatives exclusives des organes de cette instance. Jusqu’à preuve du contraire, le bureau fédéral est un organe de l’assemblée générale de la Fédération. Il décide et oriente la politique en direction du football amateur et des équipes nationales.

Le nombre de joueurs, le format de la compétition, le règlement du championnat professionnel relève de la LFP et non pas du bureau fédéral ou de la fédération. Les clubs amateurs sont en droit de demander l’extension de la mesure d’augmenter le nombre de joueurs de 5 pour l’ensemble de la pyramide du football amateur, pas aussi budgétivore que les clubs de Ligues 1 et 2.

Lorsque le bureau fédéral de la FAF prend des décisions et adopte des mesures, elles doivent toucher d’abord et prioritairement le football amateur. C’est ce que les acteurs de ce niveau attendent du bureau fédéral. Malheureusement, ce football ne jouit pas de la même attention que celui du palier supérieur.Cette fracture est en train de se creuser. A la fin elle aura un prix, une facture.