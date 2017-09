Le Betis brise la série du Real Madrid

Réagissez

Le Real Madrid de Ronaldo s’incline par le plus petit des scores...

Alors que le monde entier s’attendait à ce que le Real Madrid dépasse le record du Santos de Pelé, le Betis Séville a décidé de gâcher la fête en s’imposant sur le fil au Bernabéu.

Solides, les Andalous ont empêché la formation de Zizou de marquer un but et se sont même payé le luxe de remporter la rencontre en fin de match. Cela devait être le match de Cristiano Ronaldo. Suspendu pour les quatre premières journées de Liga, l’attaquant portugais faisait son grand retour et devait permettre au Real Madrid d’effacer le record du Santos FC en enchaînant un 74e match d’affilée avec au moins un but marqué.

Finalement, il n’y a rien eu de tout cela, et l’homme de la soirée répond au nom d’Antonio Adán.« J’écoute mes adjoints et à mon avis – qui est celui qui compte –, Adán est meilleur que Casillas. » En décembre 2012, alors entraîneur du Real Madrid, José Mourinho tente d’expliquer la raison de la mise sur le banc de son capitaine, Iker Casillas, au profit du jeune portier espagnol.

Cinq ans plus tard, Antonio Adán vient de prouver aux supporters du Santiago Bernabéu que le technicien portugais avait raison de croire en ses capacités. Impérial sur sa ligne, le portier espagnol a joué un très vilain tour à son club formateur en dégoûtant un à un les attaquants madrilènes. La madjer surpuissante de Gareth Bale ? C’est lui qui la repousse sur son poteau. L’énorme coup de boule de Borja Mayoral en fin de partie ? Easy. Et quand il n’était pas sur la trajectoire des frappes adverses, il voyait Dani Carvajal trouver son poteau (55’) et Cristiano Ronaldo les tribunes (50’).

Boudebouz entre, Sanabria marque

Voyant son équipe buter sur le mur Adán, Zidane tente le tout pour le tout en sortant Marcelo (blessé) et Modrić pour faire entrer les plus offensifs Lucas Vázquez et Borja Mayoral (71’). Trop risqué ? La suite prouve que oui, puisque cela ne permet pas aux Merengues de faire trembler le portier andalou.

Et puisque Sergio Ramos décide aussi de se muer en numéro 9, il ne reste plus grand monde derrière. Résultat, durant le temps additionnel, Antonio Barragan s’échappe sur le côté droit avant de servir Antonio Sanabria qui crucifie Keylor Navas de la tête (0-1, 90’+4). Les coéquipiers de Ryad Boudebouz, auteur d’une bonne entrée (61’) marquée par une roulette devant le méchant Casemiro, peuvent exulter.

Le Betis tient son exploit. Le Real Madrid, lui, n’arrive toujours pas à gagner à la maison en championnat (deux nuls et une défaite) et voit le Barça s’envoler en tête du classement avec déjà sept points d’avance après cinq journées. Ce 20 septembre 2017 restera donc à jamais dans l’histoire du Real Madrid comme le jour où le club espagnol n’a pas réussi à battre le record du Santos FC.