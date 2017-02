Réagissez

La joie des Bavraois après leur récital offensif

Le Bayern Munich a pris une sérieuse option pour la qualification en disposant largement d’Arsenal (5-1), mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions, pendant que le Real Madrid assurait également à domicile contre Naples (3-1).

Les deux équipes visiteuses avaient pourtant toutes les deux entamé leur rencontre du bon pied. Arsenal, très vite mené sur la pelouse du Bayern après un but somptueux en pleine lucarne de Robben (11’), dont seul le Néerlandais a le secret, se relevait rapidement. A la 30e minute, Sanchez, en trois temps, transformait un penalty obtenu par Laurent Koscielny. Les Londoniens faisaient ensuite bonne figure jusqu’à la mi-temps, se procurant plusieurs occasions nettes, même si l’arbitre oubliait de siffler un penalty en faveur des Bavarois sur une main de Bellerin dans la surface.

Au retour des vestiaires en revanche, le scénario catastrophe se précisait pour Arsenal, toujours éliminé en huitième de finale de la C1 ces six dernières années. A la 49e, les Gunners perdaient leur capitaine et défenseur central Laurent Koscielny, blessé. Dans la foulée, ils encaissaient trois buts en dix minutes et la rencontre était pliée. Robert Lewandoski, sur une passe de Robben (53’), puis Thiago Alcantara deux fois (56’ et 63’), tuaient le match et ouvraient le chemin à une septième élimination consécutive pour Arsenal à ce niveau de la compétition.

Thomas Müller venait conclure la démonstration (88’). Le Bayern, demi-finaliste l’an dernier, peut aborder le match retour tranquillement. Pendant ce temps, le Real aussi connaissait une entame de match difficile avant de mettre la machine en marche. Menés après un but de Lorenzo Insigne (8’), consécutif à une frappe lointaine sur laquelle le gardien madrilène Keylor Navas n’était pas exempt de tout reproche, les Merengues égalisaient 10 minutes plus tard par Karim Benzema (18’).

Il en profitait pour rejoindre Thierry Henry en tête des meilleurs buteurs français de la C1 avec 51 buts. En seconde période, Toni Kroos (49’) et Casemiro (54’) donnaient une avance confortable au Real avant le match retour à Naples. Mais le tenant du titre pourrait regretter ce but encaissé à domicile, une fois dans l’enfer du San Paolo. Mardi prochain, Leverkusen recevra l’Atletico Madrid et Monaco se rendra à Manchester City, avant un duel Porto-Juventus Turin et Séville-Leicester mercredi prochain, pour clôturer les matches aller de ces huitièmes de finale de Ligue des champions.