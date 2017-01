Lalmas : Rumeur malveillante

Réagissez

Une rumeur malveillante faisant état du décès de Ahcène Lalmas a circulé tout au long de la journée d'hier. Comme une traînée de poudre, elle s'est rapidement propagée à travers le pays.

Sa famille, ses proches et amis ont formellement démenti ce ragot et s'interrogent sur les raisons et mobiles qui ont motivé une telle rumeur. Selon un des proches de l'icône du football algérien «El Hadj Lalmas se porte bien, accueille et rend visite à ses proches assez souvent». Cette semaine, il a assisté à un heureux événement célébré par un de ses proches amis. Sa famille rassure tous ceux qui se sont inquiétés après la diffusion de la rumeur malveillante et les remercie pour toutes les marques de soutien et de sympathie qu'ils ont témoignées au meilleur joueur algérien du siècle dernier en cette circonstance.