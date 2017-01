Réagissez

L’ancien meneur de jeu des Verts, Lakhdar Belloumi, a été, à l’instar de tous les Algériens, déçu par l’élimination précoce de l’équipe nationale de la CAN-2017 et estime que les raisons de l’échec ne sont pas d’ordre technique seulement, mais que le mal est beaucoup plus profond.

Vous êtes certainement déçu par l’élimination précoce des Verts de la CAN-2017...

Oui, comme tout Algérien, je suis très déçu non seulement par l’élimination précoce, mais aussi par la production de l’équipe. Il est vrai que l’équipe nationale a connu par le passé des échecs pareils, comme en 1986 et 1992, mais cette fois l’élimination n’est pas d’ordre technique.



C’est-à-dire ?

Je pense que le mal est bien plus profond que de limiter l’élimination des Verts au simple aspect technique. Nous avons un bon groupe qui mérite mieux. C’est vrai que face au Sénégal, l’équipe a bien réagi et aurait pu remporter le match, mais il fallait afficher le même état d’esprit lors des deux précédents matchs, notamment face au Zimbabwe, supposé le plus faible du groupe.



A votre avis, où se situe le problème ?

Je ne sais pas, je suis loin des événements. Je pense qu’il faudrait poser la question à quelqu’un dans l’entourage de l’équipe nationale qui est au fait de la situation. Mais il est clair que le problème n’est pas d’ordre technique seulement. L’instabilité chronique au niveau du staff technique depuis le départ de Vahid Halilhodzic est l’une des raisons. Avec Gourcuff, on a parlé d’un problème de maîtrise du groupe, avec Rajevac c’était un problème de communication, etc.



Leekens vient d’annoncer son départ ; êtes-vous pour un entraîneur étranger ou local ?

Il faut surtout choisir un entraîneur dont le profil répond aux objectifs de la Fédération et aux aspirations du public algérien. Cependant, je pense que les meilleurs entraîneurs étrangers sont déjà pris, il est difficile de trouver quelqu’un qui pourrait faire l’unanimité et donner une autre dimension à l’équipe nationale.