Laisser libre cours à la démocratie s’exprimer

Par Sid Ali Lebib*

Si Quelqu’un veut me tenir à l’écart, ma consolation, c’est qu’il s’y tienne aussi », sinon il se reprochera les effets qu’il engendrera.

Chers membres, obstinez-vous sur le chemin de la réussite et celui de votre objectif. Les gens qui veulent pervertir le résultat du scrutin ont de grandes chances d’être démentis par la réalité. Dans le mouvement sportif, il n’y a pas de dirigeants mineurs, il n’y a pas non plus de présidents de fédération mineure.

A ceux qui veulent semer un esprit caporalisé, à ceux qui veulent semer le doute en nos convictions, nous leur disons que notre pouvoir d’homme libre de responsable et en toute conscience, que nous savons nous vêtir seuls, et conduire notre destinée sans que d’autres nous guident dans le choix de nos dirigeants. Je condamne cette tentative de caporalisation et d’accaparement de la noble mission olympique, dans le but d’en faire un séquestre et une officine mineure qui dépendront d’injonctions interactives dans son évolution.

Obstinez-vous à choisir les meilleurs d’entre nous de façon à élever le COA à sa juste place, et non pas le jeter au ras des piétinements telle une mauvaise herbe.

Oui, en agissant en votre âme et conscience, aujourd’hui et maintenant, vous vous libérerez définitivement des pressions permanentes et des injonctions désinvoltes qui provoqueront inéluctablement votre asphyxie et celle du MSN.

Choisissez le meilleur, le plus fort, il vous protégera des agissements irresponsables de certains qui par le passé ont engendré les mauvais résultats que nous vivons actuellement. Au lieu d’instaurer une réelle politique de sport en impliquant l’ensemble des acteurs du MSN dans une large concertation, on s’obstine à jouer au père fouettard intimidant et réduisant l’acte de votation en un banal ordre unidirectionnel. Honte à ceux qui parlent d’évaluateur et pensent qu’ils ne seront jamais évalués à leur tour un jour. Sachez que si on est aujourd’hui le successeur de quelqu’un, on est toujours le prédécesseur d’un autre.

Sachez que si aujourd’hui vous avez bénéficié de l’inéligibilité de votre prédécesseur, vous serez demain inéligible au profit de votre successeur, pensez-y…

Si on veut monter toujours plus haut, être toujours plus fort et être toujours protégés, choisissons meilleur que nous avons parmi nous.

Tout dans la vie n’est précieux que si on le laisse s’exprimer librement.

* Ancien ministre des Sports et président du COA