«Labelliser» les compléments alimentaires destinés aux sportifs

Les sportifs doivent être très attentifs à ce qu’ils consomment.

La liste des substances interdites de l’AMA (Agence antidopage) est actualisée chaque année. Et certains produits ne sont même pas retranscrits. Le professeur Xavier Bigard, conseiller scientifique à l’Agence française de lutte contre le dopage, qui intervenait, hier, lors du 1er Symposium Sport-Santé-Nutrition, organisé par Magpharm Laboratoires, une société qui développe et commercialise entre autres des compléments alimentaires, a cité l’exemple de la section S3 de la liste des interdictions de l’AMA. Il est mentionné que «tous les bêta-2 agonistes sélectifs et non sélectifs, y compris tous leurs isomères optiques sont interdits».

L’Agence cite 11 produits, mais précise que ce ne sont pas les seuls. Même les compléments alimentaires faits à base de plantes peuvent être considérés comme du dopage. «On peut par exemple retrouver de l’éphédrine dans des extraits de plantes du genre Ephedra (appelée également Ma Huang)», a-t-il expliqué. Pour y faire face, il faudrait impérativement former les professionnels de santé, informer les sportifs, mettre en place un système de contrôle et la «labellisation» des compléments alimentaires destinés aux sportifs.

De son côté, le professeur Rachid Hanifi, ancien président du Comité olympique algérien (COA), s’est exprimé sur le «devenir de la santé du sportif de haut niveau».

«Si les bienfaits d’une activité physique sont unanimement reconnus, les effets à long terme d’une pratique sportive intensive restent controversés», a-t-il déclaré. Mais peu d’études ont été réalisées jusque-là, notamment pour la période post-carrière. Hanifi a évoqué de potentielles séquelles psychologiques, cardio-vasculaires et locomotrices. A propos de ce dernier point, il a signalé que «sur une douzaine d’anciens joueurs de l’équipe nationale de football des années 80’, quatre ont des prothèses de hanche». Pour faire face à ce handicap, Hanifi suggère la «maîtrise des charges pour le respect des limites physiologiques, gérer l’implication de l’argent, assurer le suivi médical avant et après la fin de la carrière».

En dernier lieu, la directrice générale de Magpharm, Mme Cherifa Kerrar, a tenu à signaler que l’entreprise qu’elle dirige «propose au monde sportif des formules innovantes pour une synergie d’actions et une efficacité optimales tant pour faire le plein d’énergie avec des produits efficaces et non dopants que pour protéger les muscles et articulations et soulager les douleurs articulaires avec une gamme d’anti-arthrosiques naturels».