«La Zambie n’a pas été supérieure tactiquement»

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, a indiqué, avant-hier soir après le match, que ce n’est pas l’aspect tactique qui a été déterminant dans la victoire de la Zambie, mais le manque d’efficacité de l’équipe algérienne, contrairement au match aller durant lequel les Chipolopolos ont été supérieurs tactiquement.

Se refusant d’admettre la moindre erreur, le coach national a rejeté la responsabilité sur les joueurs, même s’il a tenu à affirmer qu’il n’avait rien à reprocher aux éléments alignés quant à leur «attitude» sur le terrain. «On a maîtrisé les choses dans les 70 premiers mètres et on a failli dans les derniers 30 mètres», a-t-il déclaré, avant d’expliquer que «les 70 mètres concernent l’organisation sur le terrain, alors que les 30 mètres sont ceux du talent des joueurs». Il a également fait remarquer que «le but est venu sur une erreur défensive». Même s’il a signalé qu’il n’avait jamais affirmé qu’il n’était pas responsable de cet échec, Alcaraz a tenu toutefois à rappeler que son équipe a affronté la Zambie (3e journée) alors qu’«elle n’avait qu’un seul point au moment où le Nigeria en comptabilisait déjà neuf». En tout état de cause, le technicien espagnol affirme à qui veut l’entendre que son contrat avec la FAF ne concerne pas la qualification au Mondial, puisqu’il est arrivé en sélection algérienne après la deuxième journée, c’est-à-dire le nul lors du premier match à domicile face au Cameroun et la défaite au Nigeria.



«Non, je ne pense pas à la démission»

Est-ce qu’Alcaraz pense à la démission après cette double défaite face à la Zambie ? «Non», a-t-il lancé durant sa conférence de presse. D’après lui, le seul objectif qui lui a été assigné par la Faf est la qualification à la CAN-2019. «Je sais que je suis capable d’atteindre cet objectif», a-t-il déclaré, avant d’affirmer qu’il est «en mesure de continuer à travailler en sélection algérienne». Pour ce, le renouveau est nécessaire, a-t-il dit en substance. Même après ces deux défaites face à la Zambie, avec à la clé l’officialisation de l’élimination de l’Algérie du prochain Mondial, et les critiques qui ont suivi, Lucas Alcaraz croit en sa capacité de remettre l’équipe sur les rails. Il donne l’air d’avoir une idée sur la démarche à suivre pour la suite du parcours. Mais pour l’instant, il n’a pas voulu en dévoiler les contours. Réussira-t-il dans sa mission ? Les amoureux de l’équipe nationale auront un aperçu au mois de mars prochain, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019… si jamais il restait à son poste.