La Vieille Dame ouvre le bal

Fragilisée par les départs de Bonucci et Dani Alves et un échec surprenant en Supercoupe d’Italie, la Juventus Turin partira aujourd’hui en quête d’un septième titre consécutif en Serie A avec la réception a priori tranquille de Cagliari lors de la première journée.

La Juventus a un message à faire passer devant son public et l’équipe sarde pourrait en faire les frais. Car l’été turinois a été agité, entre la défaite en finale de Ligue des champions, les transferts inattendus de Dani Alves et de Bonucci, puis ce revers 3 à 2 face à la Lazio Rome dimanche dernier en Supercoupe. Ces quelques marques de faiblesse ont réveillé l’appétit des rivaux des Turinois, mais l’équipe de Massimiliano Allegri a tout de même des arguments, avec les recrutements de Douglas Costa, qui devrait débuter aujourd’hui, Bernardeschi et, peut-être, Matuidi.

Juste après le match de la Juventus, c’est Naples, sans doute son principal concurrent, qui ouvrira son championnat avec un déplacement à Vérone sur le terrain du Hellas, promu cette saison. Après deux ans de travail avec Maurizio Sarri, le Napoli joue magnifiquement au football et l’équipe, qui n’a pas connu le moindre changement à l’intersaison, se connaît par cœur. Hier, le grand quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport en fait d’ailleurs son favori avec ce titre : «Course au scudetto, nous misons sur Naples».

Demain, les autres candidats aux premières places entreront en lice. La Roma, sans Totti dans son effectif pour la première fois depuis 25 ans, aura un déplacement très compliqué sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, surprenant et séduisant 4e la saison dernière. Le nouveau Milan des Chinois, renforcé à coups de millions au mercato (Bonucci, Conti, Kessié, Canalhoglu...), ira de son côté à Crotone, le miraculé de la saison dernière. L’Inter, avec à sa tête Luciano Spalletti, recevra la Fiorentina, où les Français Eysseric et Veretout devraient partir titulaires. Cinquième la saison dernière et gonflée par sa victoire en Supercoupe, la Lazio recevra de son côté la SPAL. Le club de la ville de Ferrare, promu en mai dernier, n’avait plus connu la Serie A depuis 1968.