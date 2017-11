La vente des billets débutera ce matin

Réagissez

La sélection nationale met le cap sur la République de...

Après le match face au Nigeria pour le compte de la dernière journée des éliminatoires, la sélection nationale, sous la houlette de Rabah Madjer, a repris les entraînements pour préparer le match amical contre la République centrafricaine, demain, au stade du 5 Juillet à 20h30.

Le sélectionneur national a donné quartier libre aux joueurs jusqu’à samedi 23h. Cela a permis aux joueurs locaux n’ayant pas participé au match face au Nigeria de rejoindre leur club et participer aux différentes rencontres de championnat, disputées samedi, à l’image de Ferhani (JSK), Djabou et Ziti (ESS), Rahmani (CSC), Salhi (CRB)…

La séance d’hier a été réservée à la récupération et à la critique technique du match contre le Nigeria pour faire le point sur ce qui a marché et ce qui n’a pas fonctionné. Face à la République de Centrafrique, l’entraîneur en chef va sans doute modifier la composante de départ et donner plus de temps de jeu à d’autres joueurs, à l’image de Bounedjah et Hanni, entrés en cours de jeu face au Nigeria, ou encore titulariser des joueurs comme Djabou, Ziti, Ferhani… qui n’ont pas joué et ce, dans le but d’avoir une idée plus précise sur la valeur de chaque élément.

Surtout que le coach Rabah Madjer avait déjà souligné que le vrai départ se ferait après le match amical contre la République de Centrafrique. Un travail qui consiste à prospecter dans le championnat local pour sélectionner les joueurs au profil répondant aux critères recherchés.

Les fans des Verts vont voir la réaction des joueurs et les modifications qui seront apportées au système de jeu de l’équipe. Le stade du 5 Juillet rouvrira à l’occasion ses portes, fermées après le match de Ligue des champions d’Afrique USMA – WAC, le 29 septembre dernier pour la réfection de la pelouse. La vente des tickets pour le match Algérie – République centrafricaine débutera ce matin au niveau du stade du 5 Juillet.

30 000 tickets seront mis en vente au prix unitaire de 300 DA, a annoncé la FAF, hier, sur son site officiel. L’équipe nationale n’a plus évolué au stade du 5 Juillet depuis le 13 octobre 2015 contre le Sénégal (1-0), alors drivée par Christian Gourcuff.S. M.