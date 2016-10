La valse des entraîneurs reprend de plus belle

Réagissez

Le championnat professionnel de la Ligue 2, cuvée 2016/2017, commence déjà à se distinguer après seulement six journées disputées, non par les résultats de ses 16 pensionnaires, mais par les changements massifs opérés à la tête des barres techniques de ces clubs alors que la saison vient à peine de commencer.

Six journées seulement de jouées et déjà un record en la matière, puisqu’ils sont déjà neuf entraîneurs à avoir quitté leurs fonctions à la tête de plusieurs clubs, soit en jetant l’éponge pour diverses raisons, en étant généralement poussés vers la porte de sortie, soit en étant carrément limogés. La valse des entraîneurs se poursuit donc après la vingtaine de techniciens qui avaient été remerciés lors de l’exercice précédent, mais avec tout de même une nouveauté pour cette nouvelle saison, celle de voir des entraîneurs quitter leur poste avant même le coup d’envoi du championnat.

Deux entraîneurs sont dans ce cas, il s’agit de l’ancien sélectionneur national, Abderrahmane Mehdaoui, qui a quitté la barre technique du nouveau promu, la GC Mascara, quelques jours avant le coup d’envoi du championnat, limogé en raison de ses différends avec la direction du Ghalia, et de Mohamed Mihoubi, qui a jeté l’éponge la veille du premier match de la JSM Skikda, toujours pour un différend avec la direction, et qui ne sera remplacé qu’après la quatrième journée par Abdelkrim Benyellès, après que Messaoud Khellou ait assuré l’intérim lors des première rencontres de la saison.

Deux départs qui étaient le prélude à une valse des entraîneurs qui reprend de plus belle où 7 clubs sur les 16 composant le second palier professionnel ont déjà opéré, au moins une fois, un changement à la tête de la barre technique puisque le GC Mascara et le RC Arbaâ en sont déjà à leur troisième entraîneur après six journées de championnat. François Bracci, qui avait succédé à Mehdaoui, a cédé sa place à Mokhtar Assas à la GCM, alors que Fawzi Larfi, fraîchement installé à la tête de la barre technique du RCA, est le troisième technicien à driver l’équipe reléguée l’été dernier en Ligue 2, après Mustapha Sebaâ et Messaoud Sofiane.

Outre ces deux équipes, le MCE Eulma et le WA Boufarik ont eux aussi changé d’entraîneur après la démission de Rachid Bouarata et Karim Madjor, remplacés depuis successivement par Samir Boudjaârane et Bilal Dziri. Les deux entraîneurs à avoir quitté leur poste avant le week-end dernier sont Noureddine Saâdi, limogé par la direction de l’ASM Oran, et Saïd Belaribi, démissionnaire de l’A Bou Saâda. Le premier a été remplacé par Mohamed Henkouche, alors que le second ne devrait pas tarder à l’être.

Une valse des entraîneurs effrénée qui prend des proportions alarmantes et qui devrait malheureusement se poursuivre, puisque chaque journée de championnat apporte son lot de départs, d’autant plus que d’autre techniciens sont déjà sur la sellette, à l’image de Mourad Karouf (CRB Aïn Fekroun) et Aziz Abbès (CA Bordj Bou Arréridj).