La surprenante liste élargie de Leekens en prévision de la CAN-2017

Le sélectionneur national, le Belge Georges Leekens, bien qu’il poursuive sa prospection autant en Algérie qu’à l’étranger, semble avoir déjà une idée un peu plus précise sur les 23 éléments avec lesquels il prendra part à la prochaine édition de la CAN-2017 au Gabon.

Le nouveau coach des Verts, avant d’établir la liste définitive des 23, a donc décidé de se baser sur une liste élargie d’une trentaine de joueurs avant de trancher la question. Il prévoyait de rendre ladite liste publique, mais il aurait été contraint par le patron de la FAF, Mohamed Raouraoua, de la garder au secret et de se contenter de ne communiquer que la liste des 23, qu’il annoncera au cours d’un point de presse à la fin de ce mois ou au plus tard début janvier.

En attendant, la fameuse liste élargie, du moins le gros de la liste composée par une écrasante majorité de joueurs professionnels, a fini par fuiter, notamment avec le concours des clubs où évoluent nos capés, qui ont annoncé sur leurs sites officiels la convocation de leurs salariés algériens. Une liste élargie de 27 éléments évoluant à l’étranger et surtout des nouveautés et des surprises de la part du Belge.

Ainsi, on notera la convocation inattendue de Djamel Mesbah et Saïd Belkalem écartés de la sélection depuis plusieurs mois, mais aussi le retour de Belfodil, bien que pour les deux premiers, rien n’est encore acquis, leur présence dans la liste des 23 n’étant pas encore acquise. Toujours au rayon des come-back, on notera le retour de Tahrat et Bensebaïni, alors que les nouveautés sont Mokhtar Belkhiter (Club Africain de Tunisie), Rachid Aït Athmane (Sporting Gijon) et enfin Idriss Saâdi (FC Courtrai), dont la convocation parmi les 23 reste tributaire de leur qualification par la FIFA avec l’Algérie.

De surprenants choix pour Leekens, en attendant la liste définitive, puisque le Belge devra la réduire à 23 éléments en intégrant quelques rares locaux, notamment deux gardiens du cru.