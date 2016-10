La série victorieuse du Bayern stoppée net par Cologne

Réagissez

Le Bayern Munich a concédé un match nul à domicile samedi contre Cologne (1-1), perdant ses premiers points en Bundesliga après six journées, trois jours après une défaite en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid (0-1).

Les Bavarois conservent la tête du championnat, puisque le Borussia Dortmund qui était deuxième à trois points a perdu face à Leverkusen (2-0). Mais la machine si bien huilée depuis le début de saison par Carlo Ancelotti s’est-elle déréglée ? Déjà samedi dernier, il avait fallu un but à la 88e minute pour venir à bout de Hambourg (1-0). Puis est venue la défaite de Madrid, la première de la saison toutes compétitions confondues. Pour recevoir Cologne, troisième à quatre points et toujours invaincu en championnat, l’entraîneur italien avait cru pouvoir mettre au repos sept des titulaires du match de mercredi en Ligue des champions, Ribéry, Müller, Vidal et le capitaine Lahm, entre autres, étaient sur le banc au début du match. Arjen Robben et Kingsley Coman, récemment revenus de blessure, retrouvaient en revanche une place dans le onze de départ. Le Bayern a ouvert le score sans surprise, par Kimmich à la 40e minute. Et les leaders du championnat paraissaient dominer leur sujet lorsque le Français Anthony Modeste, contre le cours du jeu, a marqué un superbe but en contre à l’heure de jeu (63e). Dans les minutes suivantes, le Bayern a semblé perdre totalement le contrôle. Au point d’obliger Ancelotti à jouer les pompiers en urgence : exit Sanches et Coman, et entrée d’Alaba et Vidal, deux cadres du secteur défensif garants d’un peu plus de sérénité dans l’arrière-garde.