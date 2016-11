La salle omnisports se dégrade

Réagissez

S elon les sportifs de la ville d’Arzew, la salle omnisports, un petit bijou réalisé il y a quelques années à coups de milliards, est non seulement mal exploitée mais commence à se dégrader par endroits.

«Des pans du plafond ont sauté et l’eau de pluie s’infiltre, si on ne répare pas au plus vite, ça risque de s’aggraver encore plus», dira un membre d’une association sportive. «Il n’y a pas d’eau chaude et les athlètes sont obligés de prendre leur douche à l’extérieur. Nous, on s’est habitués, mais c’est une honte pour Arzew, une des plus riches communes du pays, surtout lorsqu’on reçoit d’autres équipes», dira un jeune athlète. A rappeler qu’au moins deux équipes, le HBCFA handball filles et le RMA volley-ball garçons, évoluent en Excellence. Par ailleurs, les jeunes catégories de ces clubs, qui représentent dignement la ville d’Arzew, ne sont pas autorisés à s’entraîner dans cette salle. «Comment voulez-vous préparer la relève et faire progresser ces jeunes si vous ne les habituez pas à évoluer dans une salle», se demande l’entraîneur d’une jeune catégorie.