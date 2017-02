La Real Sociedad double l’Atletico à la 4e place

Réagissez

Un but d’Asier Illarramendi de plus des 30m a donné la victoire (2-1) à la Real Sociedad sur le terrain de l’Espanyol Barcelone, ce qui lui a permis de ravir la 4e place de Liga à l’Atletico Madrid, vendredi, en ouverture de la 22e journée. Auteur d’un très bon début de saison, le club de Saint-Sébastien peut ainsi espérer revivre les joies de la saison 2012-13, où il avait réussi à accrocher la quatrième place, puis à franchir les barrages pour disputer la phase de poules de Ligue des champions à l’automne 2013. L’équipe basque (4e, 41 pts) a donc doublé provisoirement l’Atletico (5e, 39 pts) avant le match des Colchoneros aujourd’hui face au Celta Vigo. En dépit de la sortie sur blessure de leur meilleur buteur Willian José dès la 9e minute, les visiteurs ont ouvert la marque par Carlos Vela à la réception d’une belle passe d’Inigo Martinez (26’). Si Hernan Perez a égalisé pour redonner de l’espoir à l’Espanyol moins de dix minutes plus tard (35’), les locaux ont dû s’incliner à domicile pour la première fois depuis septembre quand le tir d’Illarramendi a terminé sa course dans la lucarne (61’). Hier soir, le FC Barcelone, en déplacement à Alaves, son futur adversaire en finale de la Coupe du Roi, avait l’occasion de s’emparer de la première place de Liga en attendant le match du Real Madrid en fin de soirée à Osasuna.