L’association La Radieuse a rendu un vibrant hommage au journaliste sportif, Boumessdjad Habib, gravement malade depuis une vingtaine d’années, suite à une dépression nerveuse. Boumessdjad avait fait ses débuts dans le journalisme dans les années 1980, avec le quotidien El Djemhouria et le défunt hebdomadaire sportif El Mountakhib. La visite de la délégation de l’association La Radieuse a agréablement surpris Boumessdjad, puisqu’il ne s’y attendait pas du tout. Les Kada Chafi, Megharia, Belloumi, Mezouar et Benzerga ont honoré le journaliste avec une aide financière. La mère de Boumessdjad a remercié La Radieuse pour cette bonne initiative. De son côté et malgré ses difficultés d’élocution, le malade a eu ces mots pleins de sens : «C’est une journée que je n’oublierai jamais. Je ne m’y attendais pas du tout. Je demande à tous ceux qui me connaissent de prier pour que je guérisse.» D’un autre côté, La Radieuse s’est déplacée à la commune de Ayayda, où elle a rendu une visite de soutien à la famille de Serradj Moncef, décédé la semaine dernière à l’âge de 16 ans, alors qu’il assistait à un match de son club de football, l’OM Arzew, face au CRB Benbadis. Moncef Serradj a été victime d’un arrêt cardiaque. Cette tragédie a provoqué une grande émotion au sein des populations d’Arzew et de Ayayda.