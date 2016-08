Réagissez

L’association La Radieuse a honoré, avant-hier, le décathlonien Larbi Bourrada, cinquième aux Jeux olympiques de Rio.

«Le président de La Radieuse, Chafi Kada, accompagné des anciennes stars, Belloumi, Megharia, Hansal, Haddou Moulay, Benzerga, le médaillé olympique à Los Angeles en boxe, Mustapha Moussa et l’ancien champion d’Afrique et des Jeux méditerranéens, Boudchiche, ont remis le trophée du mérite, la médaille, le diplôme d’honneur et des cadeaux de valeur à Bourrada», a indiqué La Radieuse dans un communiqué.

Les membres de l’association ont aussi rendu un hommage posthume au journaliste Kadi Boumdoul, en présence de son père, son fils et son frère. Il faut aussi noter que La Radieuse a rendu un autre hommage posthume à un serviteur du sport, en l’occurrence Bechik, de Zemmora (Relizane).