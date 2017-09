La présidente de la Fédération mise en examen

Réagissez

L’agence anti-corruption du Sierra Leone a mis en examen jeudi la présidente de la Fédération de football (SLAFA) et son secrétaire général pour abus de pouvoir et corruption, après plus d’un an d’enquête. La mise en accusation a été délivrée à Freetown par Ade Macauley, le chef de la commission anti-corruption, qui a expliqué avoir «suffisamment de preuves» sur un détournement de fonds présumé par la SLAFA. Depuis plus d’un an, la Fédération, à commencer par sa présidente Isha Johansen et son secrétaire général Chris Kamara, est dans le viseur des autorités en raison de soupçons de corruption, de matches truqués et de direction défaillante. Johansen et Kamara, qui doivent se présenter devant la cour le 30 octobre, ont déjà nié ses accusations.

Ils avaient déjà été arrêtés en septembre 2016 avant d’être libérés sous caution. Ces mises en examen arrivent 48 heures après que Johansen, 51 ans et présidente du FC Johansen (D1), a fait part de son désir de briguer un deuxième mandat à la tête de l’instance dirigeante du football sierraléonais. En juillet 2014, une quinzaine d’officiels et joueurs ont été suspendu après une série de matches suspects, dont un match éliminatoire à la Coupe du monde 2010 face à l’Afrique du Sud.