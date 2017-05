La première liste d’Alcaraz pour demain

Réagissez

Après plusieurs jours d’attente, les Algériens devront encore patienter quelques heures de plus, pour connaître la première liste des Verts sous l’ère du technicien espagnol et nouveau sélectionneur national, Lucas Alcaraz, en prévision des deux joutes de la sélection nationale de football qu’elle livrera au début du mois prochain, respectivement face à la Guinée en match amical (6 juin), puis face au Togo (11 juin) comptant pour la première journée (groupe D) des éliminatoires de la CAN-2019.

Une liste de 23 joueurs que Lucas Alcaraz dévoilera demain matin, à partir de 11h, en marge de la conférence de presse qu’il animera au Centre technique national (CTN) de la FAF à Sidi Moussa, soit la veille du coup d’envoi officiel du premier stage des Verts sous la conduite du technicien espagnol.

De retour hier au pays, en compagnie de ses deux adjoints espagnols, Lucas Alcaraz a officiellement ficelé la liste des 23 joueurs pour les deux prochains matchs. Une liste que le technicien ibérique a tenu lui-même à établir, sur la base d’une première sélection élargie d’une quarantaine de joueurs convoqués lors des derniers matchs des Verts. Alcaraz, pour bien cerner la question, a tenu à faire une tournée européenne où il a rencontré 18 joueurs professionnels, dans le but d’expliquer sa méthode de travail, mais surtout mieux connaître ces joueurs en prévision de leur convocation pour ce stage et les deux matchs de juin.

D’ailleurs, avec une liste élargie, Alcaraz avait prévu de rendre sa liste des 23 pour ce stage de juin la semaine écoulée. Mais il trouvera quelques difficultés à trancher dans certains postes et sur les noms de certains joueurs. Le sélectionneur ne rendra publique la liste des convoqués qu’à partir de demain, soit 24 heures avant l’entame de son premier regroupement, un mois et demi après sa nomination.

La liste de 23 joueurs comporterait des surprises, même si on connaît la majorité des éléments qui la composent, à l’image des Mahrez, Slimani, Taïder et autre Brahimi, pour ne citer que ceux-là, alors qu’on évoque avec insistance le retour de Sofiane Feghouli, et même de Carl Medjani, près de six mois après avoir été écartés de la dernière CAN-2017 au Gabon.