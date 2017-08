Réagissez

Dans quelques heures, le premier coup de sifflet officiel du championnat version 2017-2018 de football professionnel avec ses deux divisions sera donné d’une manière solennelle.

Les clubs ainsi que les arbitres se sont donné et accordé toute la latitude pour être au rendez-vous à partir de demain avec leurs moyens en état de plénitude. Pour les clubs, et à la lecture de leurs déclarations d’avant l’entame, tous veulent que leurs joueurs aient les sensations nécessaires pour que la grande famille qui leur est acquise s’enflamme. Tous veulent débuter par une victoire. C’est de «bonne» guerre… Pourvu que le fair-play ne soit pas «oublié» aux vestiaires. Pour ce qui concerne les arbitres, du moins ceux qui sont retenus pour le «baptême», ils viennent de boucler un conclave où ils avaient confirmé qu’ils étaient, question préparation dans toutes ses dimensions, au summum et qu’ils sont disposés à résoudre sur le terrain tous les problèmes.

Nos équipes d’arbitres doivent réussir une bonne prestation pour s’accorder— d’abord — du crédit, laisser derrière eux une bonne impression et ne pas reprendre le chemin des stades l’autre semaine sous une terrible pression. Tout arbitre doit faire sienne la citation : «La première impression est la bonne» et faire en sorte qu’elle soit sa devise. Toute la famille du football souhaite, et dès la première journée, commencer par (au moins), en attendant d’autres, un week-end footballistique calme, pour oublier tous les ratages de la saison écoulée qui fut cauchemardesque à plus d’un titre et tellement énorme, ayant occasionné moult sarcasmes, vacarmes et ce qu’elle a provoqué comme larmes. Bon début à tous.