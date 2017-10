La pelouse non opérationnelle avant deux semaines

Réagissez

La question de la réouverture du temple olympique du 5 Juillet revient avec acuité ces derniers jours, notamment avec la récente sortie médiatique du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a déclaré en milieu de semaine dernière que le stade sera opérationnel dans une dizaine de jours, c’est-à-dire pour le début de novembre prochain.

C’est d’ailleurs sur la base de cette sortie du ministre que la Ligue de football professionnel (LFP) a «réagi», 24 heures après, pour y programmer le derby algérois USMA-MCA comptant pour la mise à jour de la 6e journée du championnat pour le 7 novembre prochain.

La Ligue a bien évidemment pris le soin d’annoncer cette programmation du derby, sans fixer de domiciliation. Une attitude qui renseigne sur le doute entourant la réouverture et l’opérationnalité du stade pour cette date, afin d’abriter le derby qui n’a pas été reporté pour des considérations liées à la programmation, mais par décision du ministre des Sports, qui estimait à l’époque qu’un derby de l’envergure du plus populaire et vieux derby algérois ne pouvait se jouer ailleurs que dans le temple olympique

Le doute persistant sur la date et la domiciliation d’USMA-MCA nous a poussé à enquêter du côté de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed Boudiaf, dont dépend l’unité du stade du 5 Juillet, pour connaître la date exacte de la réouverture de l’enceinte, et plus précisément la date à laquelle la pelouse du 5 Juillet serait opérationnelle et fin prête à accueillir des matchs, vu qu’officiellement aucune date n’a été annoncée, alors que le stade est fermé depuis un mois. Ainsi, et après investigation, il s’est avéré que les responsables de l’OCO et du MJS souhaitaient effectivement faire jouer le derby dans l’enceinte olympique pour le 7 du mois prochain.

Le hic, c’est que la société Vegetal Design et sa branche Natural Grass en charge de la pelouse depuis plus de deux ans maintenant, auraient émis le vœu, selon une source de l’OCO, de décaler d’au moins une semaine la réouverture du stade par rapport à la date prévue. «La pelouse est pratiquement prête, mais pour que le gazon ressemé il y a quelques semaines soit vraiment prêt et afin d’éviter une éventuelle dégradation prématurée de la pelouse, il serait préférable d’attendre encore deux semaines, selon la société en charge de la pelouse», nous explique notre source. Une consigne qui devait être prise en considération, à en croire nos sources, afin d’éviter le scénario vécu par la pelouse du 5 Juillet cet été et ayant conduit à la fermeture du stade, faisant que le derby USMA-MCA ne pourra se jouer au temple olympique, du moins à cette date du 7 novembre.

D’ailleurs, chose qui conforte cette thèse, du moment que rien d’officiel n’a été communiqué par les parties concernées par ce dossier, l’attitude de la LFP qui a pris le soin de retirer de son site le communiqué fixant le derby algérois pour le 7 novembre, alors que le patron de l’instance en question, Mahfoud Kerbadj, insiste pour sa part qu’USMA-MCA se jouera le 7 novembre prochain, «que ce soit au 5 Juillet ou à Bologhine», selon ses dires.