La pelouse à l’épreuve des procédures

Alimentant depuis des semaines les discussions et des enchères pas du tout désintéressées, le renouvellement de la pelouse du stade du 8 Mai 1945 de Sétif, ne répondant plus aux exigences des temps modernes, est en passe d’être finalisé. D’un montant de 52 982 370 DA, le marché est signé.

L’ordre de service a été remis à l’entreprise désignée. «Le dossier du nouveau tartan de dernière génération est en voie d’exécution. D’autant que la nouvelle pelouse est en production. La nouvelle acquisition est homologuée par la FIFA, et répond en outre aux exigences du cahier des charges. Doté d’une épaisseur de 6 cm avec en sus une couche de souplesse, le nouveau rectangle vert dispose de caractéristiques se rapprochant du gazon naturel.

Les dimensions du terrain ont été modifiées. Puisqu’il mesurera désormais 107x71m, en lieu et place des 105x58m, actuellement. La durée du marché est de 40 jours. Afin de réduire les délais de réalisation, on va travailler la nuit. S’il faut inclure les 3x8, on le fera. On ne ménagera aucun effort pour éviter tout désagrément aux utilisateurs de l’infrastructure, l’ESS en premier lieu.

Pour lever toute équivoque, l’opération, qui n’a connu aucun retard, doit impérativement respecter les procédures exigées par le code des marchés publics», souligne le directeur et de la jeunesse et des sports (DJS) de Sétif, Aziz Tahir. De son côté, le patron de l’entreprise chargée de l’opération, Lamri Mendouche, nous dit en substance : «Les procédures administratives sont bouclées, la production du gazon est désormais lancée. Fabriquée par Feidel Turf Tarkutt, la pelouse du 8 Mai 1945 est la 3e au monde, après la 1re faisant fonction de terrain d’entraînement du Barça, alors que la 2e est posée en Angleterre.

Le tartan de Sétif disposant d’une garantie usine de 8 ans sera installé avant la fin de l’année.» Revenant à l’actualité footballistique, le onze sétifien est appelé demain à croiser le fer avec le MCO. L’Entente qui devrait en principe récupérer Aït Aouameur et Nadji n’ayant pas disputé de match officiel depuis plus de 5 mois, sera par contre privée de son libero Badrane. Il devrait être remplacé par Rebiai, Ziti ou Oumbambou pour le milieu de défense.