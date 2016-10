«La page des JO de Rio est tournée»

Réagissez

Deux mois après les JO-2016 de Rio, le président du Comité olympique algérien (COA) Mustapha Berraf, est revenu, hier, sur les remous qu’a suscité la participation algérienne à ces Jeux, à l’occasion du forum du journal El Mihwar, en déclarant d’emblée : «Il faut tourner la page suite à ces remous. Nous avons le devoir de donner aux athlètes algériens les meilleures conditions de travail, mais aussi sérénité et quiétude afin de préparer les prochaines échéances.» Concernant l’avenir de la Commission de participation olympiques (CPO), le président s’explique : «C’est une commission qui assumera sa mission jusqu’à la fin du mandat.

Les chefs de mission désignés pour les Jeux méditerranéens et les Jeux islamiques auront la pleine responsabilité. Quant aux fédérations sportives, elles auront les prérogatives de gérer leur préparation. Et c’est le COA qui a l’obligation de régler et d’organiser la participation de l’Algérie aux olympiades et aux Jeux paralympiques. J’ajoute qu’à l’occasion des Jeux méditerranéens et des Jeux islamiques, nous sommes en pleine discussion avec le MJS pour remobiliser les athlètes de haut de niveau.» Enfin, Berraf, qui a annoncé que l’assemblée générale élective du COA se tiendra en avril 2017, a affirmé : «Tous les membres de droit ont la possibilité de postuler. Si Dieu me prête santé et que je sois assuré d’obtenir l’écrasante majorité, je me présenterai...».