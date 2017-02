Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) veut brasser large concernant la composante de la future sélection nationale olympique en prévision des prochains Jeux olympiques (Tokyo 2020).

En plus des joueurs choisis au sein des catégories réserve ou senior des différents clubs, la Direction technique nationale a entamé un processus de sélection dans les différentes régions du pays. L’objectif, tenter de dénicher les «perles rares» qui éventuellement évolueraient dans des catégories jeunes, y compris des clubs des divisions inférieures. Les éléments concernés sont les jeunes nés en 1997 et 1998. Ceux qui auront 22 et 23 ans en 2020. A cet effet, «la Direction technique nationale organisera deux grands plateaux les 23, 24 et 25 février à Sétif et les 2, 3 et 4 mars à Alger» sous la supervision de 20 techniciens rattachés à la DTN, a indiqué la FAF sur son site internet.

Ceci, après avoir «dégagé huit sélections régionales de 22 joueurs chacune». Les éléments qui émergeront de ces deux plateaux seront convoqués pour des stages au Centre technique national de Sidi Moussa.

Ils constitueront une partie de la sélection qui sera complétée par les éléments des équipes senior et réserve des différents clubs. En somme, une centaine de joueurs seront concernés par cette large opération de prospection. La DTN fera en sorte que le choix des joueurs qui constitueront la future sélection olympique sera le plus «convaincant» possible. Les joueurs qui seront choisis participeront aux Jeux de la solidarité islamique prévus du 11 au 22 mai 2017 à Bakou, en Azerbaïdjan, et aux prochains Jeux méditerranéens de Tarragone, en Espagne, qui auront lieu durant l’été 2018. A noter, en dernier lieu, que pour l’instant il n’y a pas de sélectionneur national de l’équipe olympique. La FAF n’a pas encore désigné un remplaçant au suisse Pierre André Shurmann, qui était en poste de 2014 jusqu’au lendemain des JO-2016. L’Algérie avait participé à ces Jeux, en décrochant la 2e place lors de la CAN-2015, après 26 ans d’absence. Les Olympiens algériens ont été éliminés au Brésil dès le premier tour après avoir été battus à deux reprises, respectivement par le Honduras (3-2) et l’Argentine (2-1) et fait match nul face au Portugal (1-1) lors du dernier match.