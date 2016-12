Réagissez

La violence dans les stades, qui a pris des proportions alarmantes, inquiète les pouvoirs publics.

Malgré une batterie de mesures prises en haut lieu visant à stopper le phénomène, des cas gravissimes ont été signalés. Les stades sont devenus infréquentables. Questionné par El Watan sur la recrudescence de la violence dans les infrastructures sportives et du rôle des responsables pouvant dégager des mesures afin de stopper ce phénomène, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a déclaré hier, à l’occasion de sa visite dans la wilaya de Bouira, que «le décret relatif à la création d’un comité national de lutte contre la violence au niveau des infrastructures sportives vient d’être publié sur le Journal officiel, impliquant ainsi tous les partenaires». Et de préciser que ce comité qui existe déjà a pour mission de trouver d’autres mécanismes et des mesures afin de solutionner et endiguer le fléau de violence «étranger» aux valeurs de la société algérienne. «Ce comité sera composé de cadres du MJS, d’associations sportives et d’anciennes personnalités et sera élargi à toutes les wilayas du pays», a indiqué le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a rappelé que la mission de lutte contre la violence n’est pas uniquement du ressort du MJS.

Le ministre s’est par ailleurs montré satisfait des installations existantes dans la wilaya, notamment les structures d’hébergement au niveau du Centre national des sports et loisirs de Tikjda. Dans le but d’accompagner les clubs sportifs, le ministre a donné son accord pour la réalisation d’un terrain d’entraînement au niveau du Thighzert, non loin du complexe. Le montant financier dégagé pour la réalisation de ce projet tant attendu par les équipes sportives est estimé à 65 millions de dinars. El Hadi Ould Ali a précisé que tous les projets lancés ne sont pas gelés dans le cadre des mesures d’austérité décidées par le gouvernement. Il a annoncé que les stades de Baraki et d’Oran seront livrés fin de l’année 2017, «exception faite pour le stade de Tizi Ouzou, qui a accusé un retard énorme», a précisé le ministre. Il a demandé le lancement des études de réhabilitation des remontées mécaniques à Tikjda. L’étude de faisabilité du réseau existant a été déjà faite.

Cependant, le Parc national du Djurdjura dont la mission réside dans la protection des superficies végétales n’a jamais été associé à ce projet, a regretté un cadre du PND, en soulignant que le réseau traverse une grande partie de la cédraie. La réhabilitation de la remontée mécanique de Lakouker permettra surtout le développement du ski. Les études sont confiées à l’Entreprise des transports algérienne par câbles (ETAC). Le ministre a demandé d’associer tous les partenaires afin de relancer ce projet et dégager ainsi son financement.