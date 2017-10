La liste des convoqués sera connue aujourd’hui

Réagissez

Le sélectionneur national et ses adjoints lors de leur première apparition officielle

C’est probablement aujourd’hui que le staff technique national rendra publique la liste des 23 joueurs convoqués pour le prochain stage de la sélection qui sera ponctué par le match de la sixième et dernière journée des éliminatoires du Mondial 2018, face au Nigeria, prévu le 10 novembre au stade Hamlaoui de Constantine.

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad, ont préféré attendre la fin du week-end pour avoir une idée précise sur l’état de forme des uns et des autres, notamment ceux ayant disputé des matchs avec leurs clubs respectifs ces deux derniers jours. Les noms de certains éléments qui seront présents à ce regroupement sont déjà connus, comme c’est le cas pour le trio Bentaleb – Slimani – Mahrez qui marquera son retour.

Bensebaïni, qui évolue en France (Rennes) pourrait par contre rater ce rendez-vous en raison d’une blessure. Par ailleurs, le staff technique pourrait éventuellement demander à la Ligue de football professionnel (LFP) d’avancer au moins de 24 heures le match MCA – USMA, de mise à jour de la 6e journée, programmé pour le mardi 7 novembre, premier jour du stage de l’EN. Les joueurs de ces deux clubs qui seront éventuellement appelés à renforcer les rangs des Verts ne pourront rejoindre le stage que le lendemain. A noter que deux autres matchs de championnat devront avoir lieu le même jour. Il s’agit de CRB – MCO et ESS – JSK (10e journée). Il faut rappeler en dernier lieu que l’Algérie est déjà éliminée du Mondial 2018. Le Nigeria est le qualifié du groupe B. Après cinq journées, celui-ci totalise 13 points, devant la Zambie 7 points, le Cameroun 6 et enfin l’Algérie, avec un seul point.