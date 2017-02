La Libye, la bonne surprise

Réagissez

Lors de ce premier Championnat d’Afrique de raffa, la Libye, avec son entraîneur italien, Paolo Mizzo, a réussi son pari en glanant des médailles d’or, d’argent et de bronze dans les trois catégories simple, double et triple.

Dotée d’une équipe très jeune, mais très professionnelle, la Libye compte bien développer cette discipline et faire d’elle, dans les années à venir, son gagne-médailles dans les événements sportifs internationaux. «Nous pratiquons ce sport depuis 1990. Nos joueurs jouent dans des clubs étrangers, en Italie notamment, où ce sport est très populaire», nous dit Mahmud, un joueur libyen. Contrairement à l’Algérie, où le sport n’est toujours qu’à sa genèse, en Libye, des stades en terrain synthétique sont spécialement aménagés pour pratiquer le raffa. «Nous avons eu un peu de mal à jouer sur de la moquette vu que ce sport se pratique partout dans le monde sur des terrains synthétiques. Notre objectif désormais est de tendre vers la professionnalisation du raffa, où le joueur pourra dépendre de cette discipline et en faire son gagne-pain», explique Mahmud. Soumaya Mohamed, quant à elle, souhaite que ce sport aide les femmes libyennes à se divertir et à découvrir une passion : «Je dédie mes trois médailles à la femme libyenne, dont la vie quotidienne est actuellement trop pénible.

Ce sport pourrait être une alternative pour déjouer la mélancolie qui règne actuellement.» L’équipe libyenne, qui tend à semer de l’espoir et répandre la gaieté chez les jeunes, aura peut-être la possibilité de soutenir sa mission en abritant le championnat africain des clubs de raffa prévu en 2018. Pour cela, la Libye doit convaincre la Fédération africaine des sports de boules et concurrencer l’Algérie, qui est aussi candidate pour abriter ce tournoi africain.