«La LFP est sous l’autorité de la FAF»

Réagissez

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a déclaré, hier, lors de la visite qu’il a effectuée au Salon du sport et de la remise en forme, à la Safex, que «c’est la Ligue de football professionnel (LFP) qui est sous l’autorité de la Fédération algérienne de football (FAF) et non le contraire». Tout en précisant qu’il ne voulait polémiquer avec qui que ce soit, le premier responsable du secteur a tenu à rappeler que c’est la Fédération «qui est responsable du football en Algérie».

S’exprimant à propos de la programmation des matchs du championnat, notamment au stade du 5 Juillet, sujet à controverse ces derniers temps, celui-ci a déclaré que la LFP se doit de «coordonner» avec le ministère «mais surtout la FAF». Il faut dire que les rapports entre la Ligue et l’instance fédérale ne sont pas au beau fixe depuis l’arrivée de Kheireddine Zetchi à la tête de la FAF au mois de mars dernier. Lors de sa dernière réunion, le bureau fédéral a même remis en cause, publiquement donc, deux décisions de la LFP, concernant la désignation des commissaires de match et la programmation de rencontres pour le 7 octobre, le jour où les Verts affronteront le Cameroun. Le ministre a affirmé en somme que les présidents de la FAF et de la LFP «doivent s’entendre».

El Hadi Ould Ali a profité de cette occasion également pour évoquer d’autres questions. Au sujet de la pelouse du stade du 5 Juillet, celui-ci a déclaré que cette situation incombe aux «responsables du stade». Il a indiqué que «la semence a été posée tardivement, puisque le stade n’a été récupéré que vers la fin du mois de juillet». Répondant à une question relative à la sélection nationale, le ministre a estimé que la question du limogeage ou le maintien de Lucas Alcaraz relève des prérogatives de la FAF. Néanmoins, il a réaffirmé encore une fois sa position concernant la non-convocation de Mahrez, Slimani et Bentaleb pour le prochain stage. Pour lui, ces trois joueurs, des piliers de l’équipe comme il l’a affirmé, ne devraient pas être écartés.

El Hadi Ould Ali s’est par ailleurs exprimé sur la crise de la Fédération algérienne de karaté, suspendue de toutes compétitions par la Fédération internationale à cause de l’installation d’un directoire. Selon le ministre, l’assemblée générale pour l’installation d’un nouveau bureau devrait intervenir avant la fin du mois d’octobre.

Enfin, il est utile de rappeler que ce premier Salon du sport et de la remise en forme, SPOREFORM, qui s’étalera du 26 au 30 septembre, a été organisé par «Effectif» et «Onyxis». Sous le slogan «Mon Sport, Ma Forme, Ma Santé», cette première édition a réuni une trentaine d’exposants dont des fournisseurs d’équipements sportifs et des fédérations ou clubs.