La leçon constantinoise

Les Constantinois ont administré une cinglante leçon aux apprentis sorciers qui ont appelé au boycott de l’équipe nationale à l’occasion de la rencontre Algérie - Zambie. La réponse a été cinglante et à la hauteur de l’esprit sportif légendaire des constantinois, jamais pris à défaut lorsqu’il s’agit de l’équipe nationale. Hier, le stade du 17 juillet s’est retrempé dans la magnifique ambiance du temple de l’antique Cirta, là ou les verts de la génération 1982 ont écrit la première et peut être la plus belles page de l’équipe nationale qui à l’époque avait réalisé un parcours parfait bouclé par l’historique qualification à la coupe du monde 1982 en Espagne devant l’ogre nigérian, champion d’Afrique en titre.

Les esprits revanchards, les voyous de service et leurs commanditaires ont orchestré une campagne haineuse contre l’équipe nationale et la fédération pour que le match de Constantine soit un fiasco au plan populaire. C’est le contraire qui s’est produit parce que partout dans le pays les supporters aiment d’abord et seulement les joueurs.

Jamais dans la longue histoire de l’équipe nationale jalonnée de joie, de bonheur, de satisfaction mais aussi de déception et d’amertume une telle initiative, appel au boycott d’un match des verts, n’a été enregistrée. L’équipe nationale est et doit demeurer au dessus de toutes contingences et considérations personnelles ou autre allégeance.

C’est la plus belle victoire que des supporters pouvaient offrir à l’Algérie. Loin du bruit et du vacarme suscité par des apprentis sorciers en quête de déstabilisation de la fédération, les constantinois ont accompli leur devoir. Se déplacer au stade en force et soutenir l’équipe nationale. Ceux qui ont déployé tout leur « génie » afin que le boycott se produise n’ont pas dû voir le match ni fermer l’œil de la nuit. Les algériens et les supporters n’ont pas besoin de tuteurs. Bravo les constantinois pour cette leçon qui fera date dans les annales du football algérien.