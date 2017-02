Réagissez

La Juventus Turin a facilement battu Palerme 4-1, vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A, confortant ainsi sa place de leader du championnat d’Italie tout en préparant au mieux son rendez-vous européen de mercredi à Porto.

Les Turinois avaient un dernier devoir domestique à assurer avant de se tourner pleinement vers le 8e de finale aller de la Ligue des champions au Portugal. Ils l’ont fait avec suffisamment de sérieux pour que leur immense supériorité soit très vite évidente et décourageante pour les Siciliens, très limités et qui n’ont marqué que sur corner, au bout du temps additionnel (Chochev, 90’+3).

Parmi les titulaires du moment, Miralem Pjanic et Juan Cuadrado avaient été laissés au repos par Massimiliano Allegri et remplacés par Claudio Marchisio et Stefano Sturaro. Et c’est justement Marchisio, un peu à la marge cette saison après son retour de blessure en novembre, qui a ouvert la marque dès la 13e minute. C’est ensuite le tandem argentin Higuain-Dybala, déchaîné, qui est entré en piste. Paulo Dybala a inscrit un doublé, avec notamment un coup franc magnifique pour le 2-0, et donné une passe décisive à Gonzalo Higuain pour le 3-0. L’ancien Napolitain a, lui, marqué un but et offert celui du 4-0 à son compatriote. Avec 19 buts inscrits, il prend seul la tête du classement des buteurs, devant Edin Dzeko et ses 18 buts.

Le Bosnien aura l’occasion de revenir aujourd’hui quand l’AS Rome (2e) recevra le Torino. Les Romains ont besoin d’une victoire car l’écart est désormais de 10 points avec le leader bianconero. Naples, 3e à deux longueurs de la Roma, se déplacera de son côté dimanche à Vérone pour y affronter le Chievo.