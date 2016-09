Réagissez

Ayant assuré l’essentiel pour le début de saison face au RC Arbaâ (1-0), la JSM Béjaïa ira défier le promu, le Ghali de Mascara. Les poulains d’El Hadi Khezzar auront même un certain avantage, surtout que le match se jouera à huis clos.

Reste à connaître la réaction du promu, qui voudra sûrement épingler le prétendant à l’accession en signant son premier succès de la saison. L’ASO Chlef, l’autre vainqueur de la première journée, se trouve dans la même situation que la JSMB en se rendant à Boufarik. Les Chelifiens espèrent, eux aussi, profiter du huis clos infligé à leurs hôtes.

La JSM Skikda et le CA Bordj Bou Arréridj seront en danger respectivement à l’Arbaâ et Biskra. A suivre aussi la belle confrontation, à Dar El Beïda, entre le Paradou AC et le MC El Eulma, qui ne cachent pas leurs ambitions de jouer l’accession cette saison. Battue lors de la première journée, la formation de l’USM Blida se doit de réagir lorsqu’elle va recevoir le CRB Aïn Fekroun au stade Brakni. Demain, l’AS Khroub sera l’hôte de l’ASM Oran au stade Habib Bouakeul.