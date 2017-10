Réagissez

Avec la première et précieuse victoire enregistrée, samedi, dans leurs bases, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, devant le DRB Tadjenanet, les Canaris se réveillent après deux semi-échecs à domicile.

Cet exploit donne ainsi des ailes aux Jaune et Vert pour la suite des rencontres et afin de se réconcilier avec leur public qui a boudé les matchs de la JSK. La rencontre de samedi s’est déroulée, faut-il le souligner, devant une assistance clairsemée. D’ailleurs, à la fin du match, le président de la JSK, Abdelhamid Sadmi, a déclaré que cette victoire est très bonne pour le moral des joueurs, surtout en cette période difficile que traverse le club. Elle permettra, a-t-il ajouté, à la JSK de retrouver sa sérénité et reprendre confiance avec les supporters. «Le match n’a pas été facile, mais les joueurs ont bien joué pour arracher les trois points de la victoire», a-t-il affirmé.

Le nouveau boss des Canaris est revenu, lors de sa rencontre avec le journaliste, sur la résiliation des contrats de Rahmouni et Moussouni qui se fera, a-t-il dit, normalement aujourd’hui, à Tizi Ouzou lors d’une rencontre entre le désormais ex-entraîneur de la JSK et son adjoint avec les dirigeants du club. Pour l’heure, Sadmi a souligné qu’il n’a encore contacté aucun entraîneur pour remplacer Rahmouni. «On n’a contacté aucun entraîneur pour le moment, mais une chose est sûre, on ramènera un coach qui peut assurer un très bon travail à la barre technique de la JSK, qui mérite l’entraîneur qui lui convient», a soutenu le nouveau président de la JSK qui reconnaît qu’il y a beaucoup de problèmes au sein du club, mais, a-t-il promis, les dirigeants de la JSK veilleront pour que cette situation soit réglée dans les prochains jours.

Par ailleurs, Sadmi a déclaré avoir renoué le contact, suspendu depuis plusieurs semaines, avec l’homme d’affaires Cavallo Rocco, patron de la société italienne spécialisée dans l’hôtellerie, réalisation et gestion et aussi dans le BTPH, pour la concrétisation définitive du projet. Toutefois, il a avoué que les négociations avec l’homme d’affaires italien sont toujours à l’état embryonnaire. Rien n’est clair pour l’instant sur les modalités du contrat. «Il y a certains documents qui manquent pour avancer dans les négociations avec les éléments du groupe Cavallo Rocco qui viendront cette semaine à Tizi Ouzou. Mais, une fois que tout sera réunira, les négociations se poursuivront», a-t-il rassuré.