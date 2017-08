La JSK rate l’entame du championnat

Réagissez

Les Canaris ont entamé le championnat par un semi échec samedi, devant leurs homologues de la JS Saoura, revenus de Tizi Ouzou avec un précieux point dans leurs bagages.

Les Jaune et Vert ont été ainsi accrochés dans leurs bases dans une rencontre qui se voulait une occasion pour se remettre sur orbite après une saison sportive marquée par beaucoup de tumulte au point de voir la JSK, le club le plus titré d’Algérie, frôler de peu la relégation en palier inférieur. A la fin du match et devant la presse, l’entraîneur adjoint, Faouzi Moussouni, n’a pas mâché ses mots pour tirer à boulets rouges sur Hannachi qu’il accuse, sans ambages, d’être à l’origine de la situation que vit actuellement la JSK. Pour lui, même après sa destitution, l’ex-président du club essaye de déstabiliser l’équipe en envoyant des supporters insulter les entraîneurs et les joueurs. «Heureusement que les vrais supporters ne sont pas tombés dans le jeu malsain de Hannachi qui est connu comme l’instigateur de ce genre de pratiques. Il essaye toujours de nous perturber. D’ailleurs, il y a même eu le vol de la licence de Redouani quelques heures avant le match», a martelé Moussouni qui estime que ses coéquipiers ont tout fait pour obtenir un bon résultat, en vain. «Nous essayons de travailler davantage pour faire de bons résultats lors des prochains matchs», a-t-il déclaré. Malik Azlef a ajouté que «l’ère Hannachi est révolue». «Il n’est plus le président de la JSK.

Je ne sais pas pourquoi on ne cesse de parler de lui. Il a été destitué à l’unanimité», a-t-il insisté devant les journalistes. De son côté, Mourad Rahmouni s’est montré confiant pour la suite du championnat. Il faut souligner que ce partage de points à domicile reflète amplement la situation difficile qui prévaut au sein de la JSK, notamment depuis le limogeage, lors de la période de l’intersaison, de l’entraîneur des Canaris, Mourad Rahmouni, et son adjoint, Faouzi Moussouni, par le désormais ex-président du club, Mohand Cherif Hannachi, à la veille du déplacement des joueurs en Tunisie pour un stage de préparation de la saison en cours. Le coach de la JSK et son adjoint n’ont pas accepté de quitter leur poste étant donné qu’il n’y a pas eu de notification écrite de leur limogeage. Ils ont ainsi décidé, pour rappel, de continuer à diriger l’entraînement du groupe. Ils ont aussi refusé que l’entraîneur italien Enrico Fabbro prenne ses fonctions. Cette situation a pesé sur le moral des coéquipiers de Ferhani. Ces derniers ont été certainement désorientés par ce scandale inédit dans les annales du club kabyle. Cela a fait réagir les membres du conseil d’administration de la SPA-JSK qui ont tenu une session extraordinaire pour la destitution de Moh Cherif Hannachi et la préparation de l’assemblée des actionnaires qui aura lieu le 7 septembre prochain. D’ici là, Malik Azlef et Mohamed Zeghdoud continuent à gérer les affaires du club.