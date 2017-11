Tentative de chantage sur les Italiens

La JSK prise en otage par deux actionnaires

Les Italiens du groupe Cavallo en compagnie des responsables de la JSK

La décision des Italiens du groupe Cavallo de se retirer du projet de partenariat avec la JSK, et tout ce qu’elle vient d’entraîner comme conséquences, n’en finit pas de donner du grain à moudre, suscitant même une tension parmi les différents responsables de la JSK, avec les diverses attaques et autres répliques des uns et des autres sur cette situation de blocage, qui pénalise la JSK.

Le retrait des Italiens, suivi de la démission de Sadmi ne manquent pas d’alimenter les spéculations, surtout après les nombreuses révélations, notamment faites par El Watan, dans ce dossier JSK qui retient l’attention depuis deux mois, soit depuis la destitution de Hannachi, le 7 septembre dernier, après 25 ans de règne sans partage à la tête du club kabyle. C’est dire que la JSK a perdu deux mois, pour se retrouver à la case départ : un club surendetté, sans président et encore moins de potentiels investisseurs pour reprendre en main l’équipe la plus titrée du pays, sans compter l’énigmatique question du capital, que les actuels actionnaires refusent d’ouvrir. Cela étant, et après les nombreuses révélations qui ont découlé de l’échec du partenariat annoncé en grande pompe entre Sadmi et les Italiens du groupe Cavallo, les langues commencent à se délier et d’autres révélations viennent d’être faites à El Watan, concernant le projet de partenariat, et qui seront, par ailleurs, l’un des points culminants de la rencontre avec la presse qu’animera Rocco Cavallo, samedi, à Hydra. Dernière révélation en date, la tentative de chantage exercée par deux membres influents du conseil d’administration. «Deux membres du conseil d’administration m’ont demandé d’exiger des Italiens de pousser à la cession du capital de la JSK, en contrepartie d’une contribution financière conséquente. Ils ont même suggéré, qu’en cas de refus, ils bloqueraient le projet de partenariat», nous révèle un proche du groupe Cavallo, qui a requis l’anonymat par peur des représailles. «Cela s’est déroulé lors des premiers contacts. J’ai été sidéré, d’autant plus que ce chantage émanait de personnes censées vouloir redorer le blason de la JSK et la confier à un bon gestionnaire après la destitution de Hannachi.» De graves révélations qui corroborent les confidences qui nous avaient été faites, il y a plusieurs jours, par un proche du dossier, sur une première tentative de chantage qui avait été exercé sur les Italiens, juste après l’annonce de l’intérêt du groupe Cavallo de conclure un partenariat avec le club kabyle. Les masques tombent avec ces révélations, en en attendant d’autres à l’occasion du point de presse de Rocco Cavallo, désignant ainsi certains actionnaires comme étant les responsables de la situation qui prévaut au sein de la JSK, avec le veto imposé par la majorité des actionnaires de la SSPA, de cadenasser, contre vents et marées, le capital du club.

Tarek Aït Sellamet