La JSK peine à retrouver sa stabilité

Réagissez

La JSK a été accrochée pour la deuxième fois...

Les Canaris n’ont pas su continuer leur lancée après leur précieuse victoire ramenée, la semaine dernière, de Blida, devant l’USMB.

Et pour cause, ils peinent à s’imposer dans leurs bases. D’ailleurs, vendredi, ils ont, encore fois, été tenus en échec par les gars du Paradou AC qui ont contraint les locaux au partage des points. La JSK allait retrouver sa sérénité après la désignation de Hamid Sadmi comme directeur du directoire des Jaune et Vert, à l’issue de l’AG des actionnaires de la SSPA-JSK, tenue le 7 septembre, et surtout avec la victoire, à l’extérieur, qui s’en est suivie. Toutefois, avec ce deuxième semi-échec consécutif, le club kabyle peut sombrer encore une fois dans l’instabilité, surtout lorsqu’on sait que l’ancien président, Mohand Hannachi, destitué le 7 août dernier, affirme qu’il n’a pas retiré sa plainte déposée contre son ancien vice-président, Malik Azlef, et le représentant du CSA, Mohamed Zeghdoud.

Pour revenir à la rencontre de vendredi, l’entraîneur des Jaune et Vert, Mourad Rahmouni, a déclaré que ses poulains ont fait une belle prestation mais ont fait montre d’un manque d’efficacité pour concrétiser. Le coach des Canaris n’a pas sous-estimé le niveau des visiteurs qui ont, a-t-il reconnu, pratiqué un très beau football. Mourad Rahmouni a également souligné, lors de sa traditionnelle rencontre avec la presse, à la fin du match, que l’absence du public a grandement pesé sur le moral de ses joueurs. Il a aussi précisé que le nouveau président du club, Abdelhamid Sadmi, s’est montré tout à fait disposé à améliorer la situation du club qui a connu, faut-il le rappeler, une préparation des plus agitées dans les annales de la JSK. Cela n’a pas été sans conséquences sur le moral des joueurs qui ont entamé la saison dans des conditions très difficiles. «Nous allons préparer notre match face au NAHD avec beaucoup de sérénité afin de réaliser un bon résultat lors de notre déplacement», a-t-il ajouté.