La JSK cale encore à Tizi Ouzou

Sixième match nul à domicile pour la JSK

Après une belle victoire face au CS Constantine (1-0), la JSK s’est contentée une nouvelle fois du match nul devant le DRB Tadjenanet, sur le score d’un but partout.

Ce sont les visiteurs qui ont ouvert la marque à la 41’ de jeu grâce à Chibane. Mebarki a égalisé à la 94’. Il faut tout de même signaler que le club kabyle a buté sur un grand gardien, Letim en l’occurrence. Ce dernier a même arrêté le penalty de Rial à la 54’. La JS Kabylie a développé un véritable complexe sur sa pelouse du 1er Novembre de Tizi Ouzou avec son sixième match nul en autant de matches à domicile.

La onzième journée du championnat de la Ligue 1 de football se poursuivra aujourd’hui, avec un match au sommet entre le MC Oran et l’USM Alger. Le stade Bouakeul risque de s’avérer trop exigu pour abriter l’affiche entre les deux leaders du championnat qui totalisent chacun 19 points.

Les Oranais partent avec les faveurs des pronostics, eux qui restent sur quatre victoires en quatre matches à domicile. Les poulains de Omar Belatoui veulent aussi profiter de la mauvaise passe de leurs vis-à-vis afin de prendre seuls la tête du classement. Pour les Rouge et Noir, c’est l’heure de la réhabilitation après la défaite inattendue concédée dans le derby face à l’USM El Harrach sur la pelouse du stade du 5 Juillet (0-2). Le coach Paul Put aimerait bien débuter sa mission à la tête de sa nouvelle équipe par un bon résultat.

Le stade du 5 Juillet abritera le «classique» entre le NA Hussein Dey et le CR Belouizdad. Les deux clubs traversent une très mauvaise période. Les Husseindéens n’ont pas gagné depuis quatre matches et le Chabab n’a récolté qu’un seul point lors de ses cinq dernières sorties. C’est dire l’importance du match d’aujourd’hui pour les 2 équipes. Passé dans l’autre camp, Alain Michel pourrait déceler les lacunes de son ancienne équipe afin de signer un premier succès avec le NAHD.

Quant aux Belouizdadis, ils misent sur le coach Badou Zaki afin de s’imposer et lancer officiellement leur saison. L’ES Sétif, qui partage la 1re place avec l’USM Alger et le MC Oran, sera en appel au stade Mohammadia d’El Harrach. Le club local, tombeur de l’USMA, veut rester sur sa lancée et se payer l’Entente.

Quant aux poulains de Abdelkader Amrani, ils espèrent effacer le nul concédé le week-end dernier devant le MC Oran et rester en contact avec l’USMA et le MCO. L’O Médéa, revenue avec un précieux point face au CR Belouizdad, devra se méfier du RC Relizane qui surfe sur une belle vague depuis plusieurs semaines. Les poulains d’Ahmed Slimani devront se méfier des contres du… Rapid. Le dernier match de cet après-midi opposera au stade Sefouhi le CA Batna à la JS Saoura. Les gars des Aurès n’ont vraiment plus le choix. Ils doivent obligatoirement s’imposer afin de se relancer. Toutefois, la JS Saoura a des arguments et fera tout afin de repartir indemne.