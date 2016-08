Réagissez

La participation de la délégation algérienne aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro est sur les lèvres de tous les spécialistes et amateurs de sport.

Chacun y va de son commentaire, mais la plupart convergent vers le même constat : un échec. Les chiffres avancés par le COA sur la base des objectifs des Fédérations n’ont pas été atteints puisque, à l’exception des deux médailles d’argent remportées par Makhloufi, aucun athlète n’a été distingué.

Pour certains, le manque de moyens est la principale raison, alors que la plupart estiment que la mauvaise gestion de l’élite algérienne et la mise à l’écart des compétences du sport national sont en cause. Avant même le début des JO, l’élite algérienne de boxe avait dénoncé le manque de sparring-partners lors de son dernier stage aux Etats-Unis, alors que l’ancien DEN, Abdelhadi Djellab, estime que le stage d’une semaine à Tikjda n’est pas suffisant et inadéquat pour la préparation de haut niveau. L’ancien entraîneur de judo, Ahmed Moussa avait, lui aussi, averti avant le début des Jeux que désormais, nos athlètes doivent envisager une participation plus ambitieuse et ne pas se contenter d’une simple figuration.

Ceci exige une préparation continue de haut niveau. Les athlètes doivent être pris en charge par des spécialistes qui sauront les amener à la forme optimale le jour J. Le docteur Hakoumi estime pour sa part que l’Etat a mis les moyens qu’il faut, mais aux responsables de savoir gérer les budgets alloués à la préparation des athlètes de haut niveau par des compétences avérées. Or ce n’est pas le cas, puisqu’aujourd’hui, plusieurs cadres ne sont pas utilisés à bon escient pour promouvoir le sport national et aspirer à des résultats nettement meilleurs.