Les championnats des paliers inférieurs reprennent du service au moment où la recherche de la (meilleure) thématique de gestion de l’arbitrage dans le bas de la pyramide footballistique - à gestion indépendante de la CFA - que sont les ligues de wilaya et de région est confrontée à un blocage d’un autre âge. Pour quelle raison? L’abus de pouvoir avec dépassement des prérogatives des uns sur les autres. On peut aisément imaginer au niveau de certaines ligues qui détient tous les pouvoirs sans partage particulièrement sur l’atelier de l’arbitrage. Même s’il y a des textes qui limitent les pouvoirs et les prérogatives de chacun au niveau des ligues dans la forme, rares sont ceux qui s’y conforment.

Pourtant à ce niveau de pratique rien ne laisse présager une telle problématique enclenchant plusieurs polémiques du fait de l’absence (prétendue) d’intérêts financiers et d’autres aspects matériels conjugués au pluriel qui pourraient «tenter» ceux en charge desdites commissions, au motif que les clubs et leurs dévoués dirigeants sont démunis. Et pourquoi alors dans certaines ligues, surtout de wilaya, la gestion des commissions d’arbitrage est en «ballottage» est en situation conflictuelle éternelle entre ceux mandatés par qui de droit (la CFA) et certains présidents de ligues partisans du «tout ou rien», assoiffés de pouvoir et d’actions ne visant que la visibilité de minime utilité, en négligeant la formation de nouveaux candidats avec ses subtilités et spécificités ? Au point où dans certaines ligues de wilaya, les changements de façade au gré des humeurs du président de ligue au niveau de cette (si) importante commission au cours d’une même saison sont devenus à la fois intrigants et fréquents.

Autre fait marquant à retenir qui résume cette situation pour le moins trompeuse, certains présidents de ligue communiquent aux instances supérieures la composition de la commission d’arbitrage (insistant sur le DTWA) dûment installée au tout début de saison, juste pour se mettre au régulier et en conformité (d’apparence) devant la haute juridiction, et dès le début des compétitions et du commencement de l’interventionnisme avec ses «tentations» scabreuses, c’est au président de la ligue que reviennent tous les pouvoirs des désignations avec tendance pompeuse. Et dire que les observateurs plaident pour une autonomie, voire une indépendance d’action de l’arbitrage par ses «spécialistes» au niveau supérieur au moment où des pratiques dictatoriales sont le quotidien des commissions d’arbitrage au palier inférieur. En attendant que les regards soient braqués vers le bas où se pratiquent ces délits ou que les langues se délient pour régler ce conflit.