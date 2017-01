Réagissez

Mandi capitaine

En l’absence des deux capitaines habituels des Verts, Carl Medjani et Sofiane Feghouli (non convoqués pour cette CAN-2017 au Gabon), le sélectionneur national a confié cette tâche au sociétaire du club espagnol Real Bétis, Aïssa Mandi. L’annonce a été faite par le joueur et Leekens lors du point de presse animé hier matin. Mandi, qui avait porté le brassard lors de la joute amicale disputée samedi dernier face à la Mauritanie, s’est dit «prêt à assumer mon nouveau rôle. Je vais porter le brassard de capitaine, mais tout le monde doit prendre ses responsabilités. J’aime bien la responsabilité, ça me donne plus de confiance».

6e confrontation entre les Verts et les Warriors

La confrontation qui opposera, ce soir à Franceville, la sélection nationale à son homologue du Zimbabwe sera la sixième du genre en matchs officiels. Les Verts qui se sont imposés à deux reprises face aux Warriors en éliminatoires du Mondial 1990 en aller et retour (3-0 puis 1-2) , ont été contraints au nul en aller et retour lors des éliminatoires du Mondial 2006 (1-1 et 2-2). L’unique défaite de l’Algérie a été concédée lors de la seule confrontation entre les deux sélections en phase finale d’une CAN. C’était en 2004 en Tunisie, en match d’ouverture du groupe (2-1).

L’éthiopien Tessema au sifflet

La CAF a désigné vendredi soir l’arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa pour officier le match Algérie-Zimbabwe qui se déroulera ce soir à Franceville. Le referee éthiopien sera assisté par Jean-Claude Birumushahu (Burundi) et Aboubacar Doumbouya (Guinée).

Pas d’entraînement au stade de Franceville

L’Algérie et le Zimbabwe découvriront, ce soir, la pelouse du stade de Franceville qui accueillera les matchs du groupe B. En effet, les deux sélections n’ont pas été autorisées à s’entraîner sur le terrain qui abritera cette confrontation, sur décision du comité local d’organisation. Une mesure prise dans son souci de préserver le terrain qui abritera aujourd’hui, les deux premières rencontres du groupe B : d’abord Algérie-Zimbabwe à 17h, puis Sénégal-Tunisie à 20h.



Le Gabon accroché par la Guinée-Bissau

Pays hôte de le 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations, la sélection gabonaise entame très mal la compétition, en se faisant accrocher, hier, au stade de l’amitié de Libreville en match d’ouverture face à la Guinée-Bissau (1-1). Ouvrant la marque par leur buteur maison Pierre-Emerick Aubameyang (52’), les Gabonais se feront rejoindre au score dans les arrêts de jeu de la partie, sur une tête de Juary Soares (91’). Tard dans la même soirée, le Cameroun et le Burkina Faso s’affrontaient dans l’autre match du groupe A. T. A. S.