Les Verts ont bouclé les éliminatoires de la coupe du monde 2018 comme ils les ont entamé, discrètement et en pointillé. C’est à dire en récoltant un point seulement au lieu de trois. Leur ultime sortie dans cette compétition a été à l’image de leur très faible parcours dans un tournoi dont l’enjeu n’échappe à personne. Hier soir à Constantine ils ont rendu une pâle copie qui en définitive résume parfaitement leur décevante tenue dans le tournoi à 4, dominé de la tête et des épaules par le Nigéria qui aurait signé, avant le match, avec les deux mains pour un partage des points. Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a du pain sur la planche. Il ne croyait pas si bien dire lorsqu’il a parlé de malaise, d’équipe traumatisée sur le plan moral.

Le chantier qui l’attend est immense et il n’est pas sûr qu’il relèvera le défi qu’il a accepté. Un ressort est cassé. Des joueurs il n’y a pas longtemps au firmament de leur forme, traînent sur le terrain comme des âmes en peine.

Pour ne citer que Mahrez et Brahimi, ils sont loin d’être les guides qu’ils étaient. Le premier a été transparent et le second a oublié d’être collectif, obnubilé par la recherche de l’exploit individuel. Les satisfactions à retenir du match d’hier se comptent sur les doigts d’une seule main. A commencer par l’esprit de gagneur qu’a affiché le groupe tout au long de la partie. Les joueurs ont joué avec leurs modestes moyens, se sont battus sur tous les ballons, ont été combatifs, solidaires et n’ont jamais baissé les bras même après l’ouverture du score par le Nigeria. L’égalisation signée Yacine Brahim à une poignée de minutes de la fin de la partie est venue récompenser un groupe qui a eu le mérite de ne pas baisser la tête dans l’adversité. Les joueurs ont montré beaucoup d’abnégation, de sacrifices, du don de soi. C’est peut être le début d’une autre aventure, mais surement la fin d’un cycle.

Le chantier qui attend Rabah Madfjer et son staff est à la hauteur des défis qu’a accepté de prendre l’ancien international. Le parcours à venir est semé d’embuches et il a déjà eu une aperçu depuis sa prise de fonction.