La FIFA a salué et félicité l’association Ouled El Houma à propos du programme de sensibilisation et de lutte contre la violence qu’elle compte soumettre à la FAF et à la LPF.

Dans une lettre adressée au président de l’association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui, la FIFA a affirmé accorder un grand intérêt à ce genre d’initiative dont voici le contenu du texte : «La FIFA apporte toujours un grand intérêt aux campagnes et programmes menés à travers le monde et nous souhaiterions saluer et féliciter de telles initiatives, votre engagement et votre dévouement sont essentiels à l’unification du monde du football. Vous pouvez utiliser les dix règles d’or du Code du fair-play de la FIFA (ou tout autre texte des articles, statistique ou contenu de fifa.com) tant que cette utilisation reste à des fins purement éditoriales et non commerciales, et sous réserve d’indiquer clairement la source du matériel et les crédits appropriés. Cela ne concerne toutefois pas le contenu protégé, comme les images, les logos, Reuters ou autres articles journalistiques non estampillés fifa.com que vous pourrez trouver sur notre site. Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous remercions de votre engagement au service du football.»