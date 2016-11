La Fifa décide de fermer son musée à Zurich

Réagissez

Le directeur du musée de la Fifa à Zurich, inauguré il y a à peine huit mois après 128 millions d’euros d’investissements, a annoncé sa fermeture prochaine lors d’une réunion au personnel, ont rapporté des médias citant une source proche du dossier. «Le nouveau directeur du musée a annoncé mardi aux salariés que la Fifa avait décidé de fermer le musée», une source proche du dossier, citée par l’agence AFP. Selon plusieurs sources, le musée, qui fait face à des pertes financières sur sa première année d’exploitation, pourrait fermer ses portes en mai prochain.

«La Fifa a créé un groupe de travail pour développer un modèle économique viable pour le musée (...). Le groupe évalue toutes les options, notamment un changement complet de l’organisation physique actuelle du musée», a indiqué la Fifa dans un communiqué.

Le musée de la Fifa à Zurich, dont la construction avait été voulue par Sepp Blatter, président déchu et suspendu, a été inauguré en février dernier par le nouveau président Gianni Infantino, au lendemain de son élection.

Le musée, qui s’étend sur trois étages et 3000 m2 et pour lequel 140 millions CHF (128 M EUR) ont été investis, a reçu depuis son ouverture en février une moyenne de 11.000 visiteurs par mois.