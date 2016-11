Réagissez

Une conférence de presse a été tenue, hier, à la salle des conférences au centre commercial Mohamed Mali, cité des Bananiers, par Mourad Mazar, le président de la Fédération internationale anticorruption sportive (FIACS).

C’était l’occasion de présenter quelques membres de la commission chargée de préparer le congrès national, qui devrait déboucher sur la création de la Fédération algérienne anticorruption sportive (FAACS). Ce congrès devrait se tenir au plus tard le 31 décembre prochain. Le premier responsable de la FIACS a précisé que parmi les membres de la Fédération algérienne anticorruption sportive, il y aura 95 avocats. La porte demeurera, toutefois, ouverte à toutes les personnes qui se sentent concernées par la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le dopage. «On travaillera en partenariat avec les institutions officielles des pays.

D’ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réaffirmé pas plus tard que lundi dernier que l’Etat algérien encourageait toute action qui va dans l’intérêt du pays et de sa jeunesse», dira t-il avant d’ajouter que «l’implication des citoyens est capitale dans la lutte anticorruption. Les lanceurs d’alerte anticorruption ont donné d’excellents résultat dans des pays comme les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne». Mourad Mazar a déclaré que la FIACS a été l’initiatrice de plusieurs enquêtes dans des pays comme le Soudan, l’Iran et l’Arabie Saoudite, où un club avait été rétrogradé et son président suspendu à vie pour avoir arrangé des résultats de matchs. Le président de la Fédération internationale anticorruption a annoncé qu’il en fera de même avec les responsables du football algérien, s’il aurait entre ses mains des preuves tangibles de cas avérés de corruption ou d’arrangement de matchs.

Le conférencier a, par ailleurs, déclaré qu’il sera sans concession avec les sportifs qui s’adonnent au dopage. Dans ce sens, il a annoncé que des athlètes de 41 pays ayant participé aux derniers Jeux olympiques de Rio ont été contrôlés positifs, parmi eux cinq athlètes algérien. Toutefois, il n’a pas voulu divulguer les noms. Il s’est juste contenté de répéter que cela se fera au temps opportun.