La Fédération algérienne prépare son congrès

La Fédération algérienne anticorruption sportive (FAACS), branche algérienne de la FIACS (Fédération internationale anticorruption sportive), présidée par Mourad Mazar, va voir le jour dans moins d’un mois. Ses membres fondateurs ont procédé à l’installation de la commission chargée de la préparation du congrès qui devra intervenir le mois prochain, indique-t-on dans un communiqué.

Ladite commission est présidée par Me Lahcen Touati, avocat agréé à la cour d’Alger. Des représentants des différentes régions du pays y seront également présents. Dans le même communiqué, il est signalé que la FAACS, qui travaillera, signale-t-on, avec différents intervenants de la société, comme des syndicalistes, magistrats ou journalistes, va œuvrer pour «lutter contre la corruption et la violence qui gangrènent le sport de notre pays». «Aussi, l’action de la FAACS contribuera à mettre fin aux pratiques de corruption de sportifs, d’arbitres, de dirigeants et à stopper le phénomène des arrangements de rencontres de football en fin de saison», ajoute-t-on encore. Il faut dire qu’au fil des années, les accusations de corruption dans le football national se font de plus en plus récurrentes, même si les affaires dans le genre qui atterrissent dans les tribunaux sont moins nombreuses. La FAACS pourra-t-elle relever ce grand défi ? L’avenir nous le dira.